日本5月核心機械訂單月減5.6% 相隔3個月出現萎縮

日本內閣府周一 (11 日) 公布，5 月核心機械訂單 (不含船舶、電力的民間需求，經過季節調整) 報月減 5.6%，大致合乎市場預測的月減 5.5%，雖然相隔 3 個月出現萎縮，但基調未出現太大變化、仍維持原先「觀察到回溫動向」。

日本內閣府周一公布 5 月機械訂單數據，作為設備投資先行指標的核心機械訂單報月減 5.6%，大致合乎市場預期的月減 5.5%。以單月表現來看，雖然和前 (4) 月相比出現負成長，但內閣府官員表示，在考量趨勢變化、並參考最近 3 個月的平均走勢呈正向發展，認為基調未出現太大變化。

製造業月減 9.8% 至 4,522 億日元，相隔 3 個月出現萎縮，但是接單金額仍維持在高水準，內閣府表示「穩固的動向正持續當中」。

在 17 個行業當中，有 8 個行業出現增加，9 個行業出現減少。減少最多的行業是「電氣機械」，從前月份的增加走勢轉為回落。另外帶來負面影響的還有「其他運輸用機械」和「其他製造業」等。

非製造業 (不含船舶、電力) 方面月減 4.1% 至 4,498 億日元，相隔 3 個月出現萎縮。11 個行業當中有 5 個行業出現增長，另有 6 個行業出現萎縮。「運輸 / 郵務業」和「金融 / 保險業」等，都是當月接單表現萎縮的主要原因。

此外，外需報月減 2.4% 至 1 兆 6,154 億日元，相隔 2 個月出現萎縮。

參考日前日本央行所公布的短觀報告等數據，可發現企業在設備投資方面充滿意願，先行方面也多半認為將維持回溫走向；然而也認為有必要觀察原物料價格上揚和供給面的制約、對景氣所造成的影響。