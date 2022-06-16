亞馬遜年度盛事Prime Day定7月12、13日舉行

亞馬遜 (AMZN-US) 周四 (16 日) 宣布，年度大促銷 Prime Day 將於 7 月 12 日至 13 日回歸。

該活動也是其他零售網站的主要收入來源，因這些網站通常會同時為消費者提供競爭性折扣。

根據 Adob​​e Analytics 的數據，去年這項為期兩天的購物活動期間，電子商務總銷售額超過 110 億美元。這個數字甚至略高於 2020 年網購星期一的總數，只是前者耗時 48 小時，後者僅有 24 小時。

亞馬遜今年的促銷活動於美東時間 7 月 12 日凌晨 3 點開始，並首次在包括波蘭和瑞典在內的多個國家和地區持續 48 小時。它將在夏季稍晚時為印度、沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國等其他國家舉辦相同活動。

亞馬遜表示，今年將有更多第三方賣家參與。部分賣家表示，它們去年將此活動視為提高品牌知名度的機會，即使沒有降價，有時是因為消費者支出已經很高或供應鏈問題。與往年相比，亞馬遜宣布 2021 年 Prime Day 業績的語氣相對溫和。

Prime 會員將從 6 月 21 日開始就可獲得早期優惠，其中包括第二代 Echo Show 5、Kindle Paperwhite 和 eero 網狀 WiFi 路由器等亞馬遜的設備，可享最高 55% 的優惠。

Fire TV 智慧電視的起價為 89.99 美元，省下 47%。

從 6 月 29 日開始，會員還可以在美國 Amazon Fresh 商店的某些商品上節省 20%。亞馬遜表示，使用亞馬遜應用程式或註冊帳戶的信用卡付款的 Prime 會員將可全年享受此優惠。

亞馬遜還將舉辦獎品抽獎活動，包括超級盃門票、Prime Video 的魔戒系列影集演員見面會和亞馬遜禮品卡。在 6 月 21 日至 7 月 11 日期間，任何購買符合條件的小型企業產品都有機會贏得獎品。