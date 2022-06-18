整碗端走？分析師：亞馬遜Buy With Prime可望增加100億美元營收

占美國電商市場 40% 的亞馬遜 (AMZN-US) 電商部門今年 4 月推出「Buy with Prime」服務，讓賣家在其他網站銷售時，也可使用亞馬遜倉儲與物流系統，試圖拿下剩餘的 60% 市場。

Truist 分析師 Youssef Squali 周五 (17 日) 提出，亞馬遜最新舉措可望讓每年營收提高多達 100 億美元，可謂亞馬遜「相當重要的戰略里程碑」，因為亞馬遜可藉此接觸到更多賣家。

Buy with Prime 可讓賣家在其他網站使用亞馬遜物流服務 (圖片: 亞馬遜官網)

「Buy with Prime」服務的概念是，其他購物網站內含一個「Buy with Prime」按鍵，可以自亞馬遜 Prime 用戶帳號中提取地址和信用卡資訊，接著填入該購物訂單的運送資料。

Squali 寫道，亞馬遜公布第一季財報時披露物流能力過剩，因此短期來看，該服務可以吸收部分物流過剩的能力，長期而言，該服務是「物流即服務」的基礎，可如法炮製 AWS 的推展劇本，將成本中心轉為重要獲利來源。

為了估計該業務的潛在規模，Squali 假設亞馬遜到 2025 年底在美國全球電商市占率維持在 41%，同期整體電商成長中值 10%，倘若亞馬遜能靠 Buy with Prime 取得剩餘業務的 6%，且每一筆交易獲得 10%，那麼營收增量將介於 30 億美元到 100 億美元之間。

Squali 重申對對亞馬遜股票「買進」評級以及 175 美元的目標價，稱他對該股看法較為樂觀，華爾街的預期已重設至更易實現的水準。亞馬遜今年迄今股價下跌約 38%。

他指出，亞馬遜仍面臨與去年同期比較的高門檻、成本壓力上升以及經濟放緩等問題，但這些已全部反映在股價現值上。

分類加總估值法 (SOTP) 計算得知，亞馬遜 AWS 約占當前估值 80%，意味著投資者以巨大的折扣擁有其餘業務。