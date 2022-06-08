Affirm執行長：不擔憂蘋果新推出的「先買後付」服務

據報導，Affirm(AFRM-US) 執行長 Max Levchin 在接受採訪時表示，他並不擔心蘋果 (AAPL-US) 即將推出的「先買後付」服務，因為 Affirm 提供了更全面且更長期的付款計劃。

Levchin 表示，所有市場參與者都有很大的成長空間，目前先買後付交易只占美國交易的不到 5%。

Levchin 表示，Affirm 向客戶提供的貸款計劃，從 6 週到 60 個月不等，而蘋果所提供的計劃只允許客戶在 6 週內分 4 次付款。他也認為，蘋果加入先買後付，有助該領域有更好的發展。

蘋果周一 (6 日) 透過在 2022 全球開發者大會 (WWDC) 正式推出名為「Apple Pay Later」的服務，搶攻先買後付市場，使用 Apple Pay Later 用戶無利息或其他附加費用，還款方面更彈性，用戶也可在錢包內追蹤分期付款的進度。

先買後付產業在疫情期間爆炸性成長，目前已經成為規模將近 1000 億美元的市場，蘋果的進軍不難預料將加劇產業競爭。

目前此領域的 Affirm 和 Klarna，都高居 iOS 和 Android 的 app 下載排行榜前五名，不過先買後付產業也正面臨考驗，日本軟銀集團支持的 Klarna 估值遭大砍並宣並了裁員 10% 的計劃。

相較之下，Levchin 表示，Affirm 仍將持續招聘工程師，也坦言，蘋果最新推出的 Apple Pay Later 可能主要會給專注於短期貸款的競爭對手帶來挑戰。

Affirm 週二 (7 日) 股價收漲 2.66% 至每股 24.35 美元。蘋果收漲 1.76% 至每股 148.71 美元。