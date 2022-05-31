Affirm與Stripe合作 擴大先買後付服務

Affirm Holdings Inc (AFRM-US) 正與數位支付處理商 Stripe Inc 合作，向美國的 Stripe 用戶提供先買後付 (BNPL) 服務。

透過這項合作案，Stripe 商家將能夠使用 Affirm 的調整式結帳服務，允許客戶將最高 3 萬美元的採購以分期付款方式支付。

總部位於舊金山的 Affirm 之前曾與亞馬遜 (AMZN-US) 和 Shopify (SHOP-US) 有類似合作夥伴關係。

Affirm 聯合創始人兼 CEO 列夫欽 (Max Levchin) 表示：「Stripe 只是我們簽署的眾多新合作夥伴關係之一，但可能是最令人興奮的合作夥伴關係之一，因為它的產品非常棒，而且它們的影響力非常大。」

像 Affirm 這樣的 BNPL 公司透過向商家收取費用來向其客戶提供小額銷售點貸款，這些貸款以無息分期付款方式償還。Affirm 表示，使用調整式結帳服務體驗的企業增加了銷售額和購物車轉化率。

Affirm 於 5 月初財報中聲稱其第 3 季營收飆升 54%，超過預期，因為它受益於更高的利息收入和貸款銷售量以及用戶激增。Affirm 表示，其平台上的活躍商家從去年的 12000 增加到 20.7 萬家，而活躍的消費者增加了 137% 至 1270 萬。