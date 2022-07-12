美股重點新聞摘要2022年07月12日

今日操盤前瞻

OPEC 月度原油市場報告

中國 6 月貿易帳

歐元區 7 月 ZEW 經濟景氣指數

美國 6 月 NFIB 小型企業信心指數

推特律師團：馬斯克片面終止交易是無效的

推特律師團週一 (11 日) 表示，推特沒有違反收購協議中規定的任何義務，馬斯克片面終止收購推特交易是無效的。閱讀全文...

推特與馬斯克「分手」後 華爾街投行估股價要跌 40%

在馬斯克終止推特 440 億美元的收購協議後，推特周一（11 日）股價開低走低，一度跌近 10%。華爾街分析師普遍認為，推特股價將自由落體式下跌，其中投行 Jefferies 預估推特股價將跌至每股 22 美元，這意味著與上周五收盤價相比將下跌 40%。閱讀全文...

協助收購 VMware 後離職 博通痛失老將 Tom Krause

彭博周一（11 日）報導，在幫助晶片製造商博通收購 VMware 後，資深老將 Tom Krause 辭去軟體事業群總裁一職，並將從 7 月 15 日開始跳槽到另一家企業軟體公司。在博通收購 VMware 之際，Krause 的出走無疑是一大打擊。閱讀全文...

獨角獸企業蓬勃發展 美國、中國總數排名前二 字節跳動估值最高

價值超過 10 億美元的民營公司，在 2021 年蓬勃發展，根據近期發布的報告顯示，獨角獸數量在過去一年翻了一倍，美國仍占大多數，但中國也不弱，並擁有一些估值最高的公司。閱讀全文...