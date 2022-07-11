〈台幣〉震盪走貶收29.818元 下探2個月新低

美國 6 月 CPI 數據即將出爐，投資人抱持觀望態度，使得台北股匯市今 (11) 日成交量能萎縮，新台幣兌美元匯率震盪走弱，失守 29.8 元關卡，終場貶值 3.6 分，收在 29.818 元，創 2 個月新低，台北及元太外匯市場總成交值僅 12.88 億美元。

國際美元持續走強，新台幣匯率今天一度貶至 29.835 元，終場貶幅略收斂，以 29.818 元作收，貶值 3.6 分，為 5 月 12 日以來的最低點，台北外匯市場成交金額 8.03 億美元，元太外匯市場成交金額 4.85 億美元。

台股今天成交量不到 1800 億元，仍有部分獲利了結賣壓出籠，加權指數開高走低，終場下跌 124 點，收在 14340 點，電子、金融權值股遇壓，航運等傳產股仍表現有撐。外資持續賣超 33.92 億元，為連 2 賣。

美國 6 月非農就業新增 37.2 萬，優於市場預期，接下來，投資人聚焦美國 6 月消費者物價指數 (CPI)，將於 13 日出爐，此外，本週展開的財報季也是市場焦點，企業在艱困經濟環境中的業績與財測將牽動美股後市。

關注主要貨幣今天對美元表現，根據央行統計，美元指數上漲 0.09%，日元重貶 0.72%，韓元貶值 0.27%，新台幣貶 0.12%，人民幣貶 0.07%，新加坡幣升值 0.14%，歐元也微幅走揚。