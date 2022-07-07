俄羅斯斷供天然氣威脅 歐洲危機四伏 橋水順勢大力做空

天然氣供應短缺，成為歐洲領導人及企業目前最頭痛的難題。隨著 7 月 11 日至 21 日，北溪管道將關閉維修，柏林擔心俄羅斯可能不會重啟天然氣供應，讓歐洲工業經濟面臨崩潰。

歐盟執委會主席馮德萊恩 (Ursula von der Leyen) 周三 (6 日) 警告，各國和行業需要做好準備，以防俄羅斯完全切斷已經有限的天然氣供應。

俄羅斯已經減少了對十幾個歐盟國家的天然氣供應，其中包括歐盟 27 個國家中最大的經濟體德國，這些國家嚴重依賴俄羅斯的能源來發電和為其工業提供動力。

德國工業面臨崩潰威脅

德國工會聯盟 (DGB) 會長 Yasmin Fahimi 本周警告，由於俄羅斯天然氣供應減少，德國的幾個主要工業可能面臨永久崩潰，包括鋁、玻璃、化學工業，一旦崩潰將會對德國的整個經濟和就業帶來巨大影響。

她表示，德國的能源危機已經將通貨膨脹推向歷史新高，這威脅到社會穩定。

在俄羅斯放緩對德國的供應後，德國上個月進入了其三階段緊急天然氣計畫的第二階段。根據緊急計畫，工業將首先面臨供應削減。德國商界領袖和工會表示，此舉可能會破壞經濟並導致失業。

相關情勢已經帶來衝擊，德國電力巨頭、德國最大的俄羅斯天然氣買家 Uniper 公司，自今年年初以來，股價已下跌了 66%。德國政府新近批准法案，允許對能源公司進行救助，Uniper 可能成為第一家獲得政府支持的公司。

橋水全力做空歐洲

在此局勢下，全球最大避險基金橋水基金大力做空歐洲，並在 6 月中下旬的短短一周裡，將其押注接近翻倍。數據顯示，MSCI 歐洲指數今年年初至今，跌幅為 22%，德國 DAS 指數跌幅 20%，法國 CAC40 指數跌幅 17.7%。

最實際的，是天然氣的價格變動。歐洲天然氣基準荷蘭 TTF 天然氣 8 月合約，4 日盤中暴漲超 12%，逼近 170 歐元 / 兆瓦時。而歐洲電力交易所現貨一度突破 400 歐元 / 兆瓦時，刷新歷史高點。今年以來，荷蘭天然氣期貨已經翻漲一倍多。

野村控股本周報告認為，未來 12 個月，由於貨幣政策收緊、生活成本上升，許多主要經濟體將進入衰退，推動全球經濟同步增長放緩。分析師 RobSubbaraman 和 SiYingToh 在一份研究報告中表示，他們預計歐元區、英國、日本、南韓、澳洲和加拿大，將與美國一樣陷入衰退。