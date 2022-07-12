〈美股盤後〉推特血崩逾11% 那指終止連五勝

中國疫情升溫，2 年期和 10 年期美債殖利率倒掛，持續動搖市場信心，華爾街為高通膨數據和關鍵財報季的開始做好準備，美股週一 (11 日) 普遍疲弱。

蘋果等科技股一路下殺，推特股價因馬斯克拒買而血崩，中國封城隱憂重擊特斯拉、中國電動車概念股，中國監管單位上週日對阿里巴巴、騰訊等中企開罰，拖累中概科技股走勢，此外，澳門因疫情擴大，2 年多來首次關閉所有賭場，令博彩股普遍血染。

美股四大指數終場全數收黑，道瓊微跌 164.31 點，標普收黑 1.15%，費半大跌 2.46%。那指挫低 2.26%，終止連續五個交易日的升勢。

政經消息：美股財報季以大型銀行拉開序幕，摩根大通、美國銀行週四公布財報，接著貝萊德、花旗和富國銀行週五公布，加上週三發布的消費者物價指數 (CPI)，料將提供投資人一探後市經濟的線索。

華爾街認為，儘管標普成分股企業財報通常超出預期，但 FactSet 預估，企業利潤增長將自 2020 年第四季以來最緩慢。Refinitiv 的 I/B/E/S 數據顯示，分析師預計，因大型銀行「增提預期貸款損失準備金」，摩根大通即將公布的季度利潤將下降 25%，而花旗和富國銀行利潤則分別下降 38% 和 42%。

聯準會理事沃勒 (Christopher Waller)、聖路易斯聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 等眾多官員近期屢次喊話支持 7 月升息 3 碼來遏止通膨。在 CPI 數據出爐前，堪薩斯聯準銀行總裁喬治 (Esther George) 週一警告，過快升息帶來緊縮政策的風險可能比經濟和市場調整來得更快。喬治是 6 月 FOMC 會議唯一支持升息 2 碼的票委。

地緣政治方面，俄羅斯週一開始定期維修向德國輸送天然氣的「北溪 1 號」 (Nord Stream 1) 管道，德國相當擔心俄國可能會延長關閉氣閘的時間，促使天然氣價格大漲。

美國國務卿布林肯表示，美國總統拜登和中國領導人習近平預計將在未來幾週內通話。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.55 億例，死亡數突破 635 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 121 億劑疫苗。

週一 (11 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊多數淪陷，通訊服務、非必需消費品和資訊科技領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王盡墨。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48%；Meta (META-US) 下跌 4.68%；Alphabet (GOOGL-US) 下跌 3.08%；亞馬遜 (AMZN-US) 下跌 3.28%；微軟 (MSFT-US) 下跌 1.18%。

道瓊成分股逾半收黑。Nike (NKE-US) 下跌 2.61%；迪士尼 (DIS-US) 下跌 2.32%；開拓重工 (CAT-US) 下跌 2.28%；波音 (BA-US)1.5%；Merck (MRK-US) 上漲 1.64%。

費半成分股血染一片。AMD (AMD-US) 下跌 3.02%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 4.33%；應用材料 (AMAT-US) 下跌 2.82%；美光 (MU-US) 下跌 2.25%；德儀 (TXN-US) 下跌 1.27%； 高通 (QCOM-US) 下跌 2.77%。

台股 ADR 同樣弱勢。台積電 ADR (TSM-US) 下跌 2.88%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 2.32%；聯電 ADR (UMC-US) 下跌 4.12%；中華電信 ADR (CHT-US) 跌 0.40%。

企業新聞

惠普 (HPQ-US) 週一走低 2.21% 至每股 31.40 美元。蘋果 (AAPL-US) 下跌 1.48% 至每股 144.87 美元。

由於持續的供應鏈問題、中國疫情封鎖和宏觀經濟逆風，第二季全球 PC 出貨量降幅出乎意料的差。IDC 數據顯示，第二季傳統全球 PC 出貨量年減 15.3% 至 7130 萬台，連續兩季下滑，凸顯疫情紅利退燒，消費需求有長期消亡的風險。以 PC 市場前五大供應商來看，惠普 (年減 27.6%) 和蘋果 (年減 22.5%) 降幅最大。

全球首富馬斯克 (Elon Musk) 8 日透過律師發函推特，希望終止 440 億美元的收購交易，據傳推特已聘請重量級律師事務所，最快本週向馬斯克提起訴訟。

推特 (TWTR-US) 血崩 11.40% 至每股 32.65 美元，比馬斯克 4 月份同意支付的每股 54.20 美元收購價低 40%，自交易宣布以來已下跌約 33%。

推特 (TWTR-US) 週一血崩 11.40% 至每股 32.65 美元 (圖片：AFP)

放棄收購的利多消息無法消弭中國疫情反彈的衝擊，特斯拉 (TSLA-US) 週一暴跌 6.55% 至每股 703.03 美元。

Uber (UBER-US) 下跌 5.13% 至每股 21.19 美元。多家外媒曝光的一份外洩「Uber 檔案」，內容提到 Uber 在 2013 年至 2017 年期間勾結討好各國政要，推動全球擴張行動，法國總統馬克宏也被點名涉嫌。

電動汽車製造商 Rivian (RIVN-US) 暴跌 6.44% 至每股 29.93 美元。有消息稱，Rivian 計劃裁員數百人，可能佔其總員工數的 5% 左右。

博通 (AVGO-US) 下跌 3.17% 至每股 482.86 美元。外媒報導，在幫助晶片製造商博通收購 VMware 後，資深老將 Tom Krause 辭去軟體事業群總裁一職，並將從 7 月 15 日開始跳槽到另一家企業軟體公司。

經濟數據

美國 6 月諮商會就業趨勢指數報 119.38，前值 118.88

華爾街分析

瑞銀預估週三發布的美國 6 月 CPI 月增 1.26%，僅落後於 2005 年 9 月數值，高於目前市場共識的 1.07%，呼籲投資人要為飆升的 CPI 做好準備。

摩根士丹利首席股票策略師 Michael Wilson 因正確判斷今年美股拋售而備受市場讚譽，展望未來，Wilson 仍然看跌美股後市。他提到，由於美國企業大約 30% 的銷售額來自海外，強勢美元意味著匯損，這可能會為財報季帶來意想不到的巨大影響。

貝萊德分析師認為，今年股、債市場至少為 30 年來最糟的情況，投資人將正在迎接一個宏觀波動加劇、債券和股票風險溢價上升的新世界，警告投資人不要逢低買入。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主