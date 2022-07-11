巨大6月營收88.69億元改寫次高 Q2逐月成長

自行車整車廠巨大 (9921-TW) 今 (11) 日公布 6 月營收，以 88.69 億元改寫歷史次高，月增 11.12%，年增率 21.81%，第二季營收逐月成長，巨大指出，捷安特中國大陸廠自 5 月解封後，加速追趕產能，加上荷蘭廠及匈牙利廠生產順暢，帶動集團 6 月營收顯著成長。

巨大 6 月營收 88.69 億元，月增 11.12%，年增 21.81%，第二季營收 227.47 億元改寫歷史新高，季增 2.16%，年增 6.41%，上半年營收 450.02 億元，年增 7.17%。

巨大擬辦理現增發行 1.7 萬張新股籌資，另將發行可轉債籌資 40 億元，規劃合計籌資逾 80 億元，向金管會申報並已生效，是今年以來單一公司最大籌資規模。

巨大這兩筆市場籌資案由凱基證券主辦，CB 已完成募集，並在 6 月 13 日掛牌交易， 1.7 萬張的現增股發行案，申報暫訂以每股 240 元溢價發行，擬募集 40.8 億元。

巨大積極進行全球短鏈布局，繼台灣、大陸、荷蘭以及匈牙利後，最新將布局越南生產據點，設立 100％持股越南子公司，首期資本額為 2000 萬美元。巨大已在當地購置現成廠房，力拚今年第四季投產。

巨大目前集團訂單能見度已看到 2023 年。