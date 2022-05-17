〈低軌衛星草案〉國際自駕車擬採衛星通訊 NCC：未來依趨勢開放法規

NCC(國家通訊傳播委員會) 今 (17) 日舉行低軌衛星草案線上說明會，有專家認為，未來國際自駕車擬在車內設置衛星通訊，不過國內目前僅開放海、空使用，建議也能開放至陸地，對此，NCC 回應，船舶、航空頻率使用上干擾少，未來機制成熟後，也會依照國際趨勢去開放。

根據「無限電頻率供應計畫」修正重點，衛星通信頻段用途為開放新申請設置使用同步、非同步衛星固定通信，除了固定衛星地球電臺，另包含航空器及船舶等衛星地球電臺，並依照 ITU 相關規範使用。

台灣資通產業標準協會 TAICS 技術經理林咨銘表示，此次衛星通訊開放海上與空上，排除掉陸上，不過像蘋果 (AAPL-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等國際業者，未來自駕車都擬在車內設衛星通訊，建議政府也能開放相關辦法。

對此，NCC 回應，由於航空及船舶的頻率干擾相對小，若在同個頻段下，涵蓋海、陸區域，在行動通訊上的干擾比較多，目前車載相關的行動網路依據都還在討論中，沒有定案，未來也會依照國際趨勢進一步開放。

NCC 補充，此草案計畫是根據行政院交通部來公告，目前是先開放固定衛星，至於陸地可能偏向行動通訊，未來能不能適用固定衛星，都有機會討論與開放。