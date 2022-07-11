樺漢6月、Q2及上半年均寫同期高 下半年逐季向上

工業電腦大廠樺漢 (6414-TW) 今 (11) 日公告 6 月營收，在工控設計、系統整合業務帶動下，月營收來到 103.85 億元，月增 23.2%、年增 23.6%；第二季營收 269.79 億元，季增 11.1%、年增 18.3%，上半年營收 511.99 億元，年增 19.2%，均創歷史同期最佳，下半年營運更可望逐季向上。

樺漢表示，6 月工控設計及系統整合需求強勁，營收分別年增 25.8%、62.9%；其中，工控設計以樺漢個體來看，在歐美智能零售、智慧金融、娛樂博弈等客戶的拉貨力道提升下，帶動樺漢個體上半年營收年增達 44%。

系統整合業務方面，則受惠半導體客戶針對先進製程持續加大資本支出，投入擴廠增產、基礎建設，帶動機電工程的設備出貨與服務需求；另外政府與學校機構、智慧城市等也是一大動能；系統整合上半年營收也年增 47%。

而品牌通路雖然因俄烏戰爭、缺料等干擾，但基礎建設、國際知名品牌電動車智能工廠等，對 IoT 硬軟解決方案需求穩健，品牌通路上半年營收仍略增 1.5%。

展望 2022 年下半年，樺漢表示，隨著 AIoT、工業元宇宙、ESG 等應用蓬勃發展下，以目前三大事業體在手訂單，以及掌握到的物流與生產排程來看，BB Ratio 已來到 1.2 的水準，整體接單動能持續強勁，營運將維持穩定向上。