〈台股力抗空頭壓力〉大盤反彈收復萬四 落底與否短線留意兩大訊號

台股近期波動劇烈，指數在失守萬四後再度反彈，投信認為，台股波動主要是受到融券、空單增加所致，短線仍需留意美國 CPI(消費者物價指數) 與 7 月起重量級大廠法說所釋出的訊息。

安聯投信台股團隊表示，通膨及疫情後消費移轉仍然是台灣科技產業最主要的風險，短線可先留意 7 月 13 日美國消費者物價指數 CPI 數據；再來就是月底美國聯準會是否釋出正面的關鍵訊息。

另外在通膨變數上，可持續留意油價變化；再者則是 7、8 月陸續登場的重要法說將釋出的財報與展望訊息。

安聯投信台股團隊表示，庫存修正及獲利下修已經展開，市場預期因而將重新設定，並有助重新調整股價重新與獲利變動，以科技股為例，在經歷近期大幅賣壓後，不少評價已趨近疫情爆發時的恐慌水準，近期籌碼逐漸穩定，有助底部浮現。

安聯投信台股團隊表示， 現階段投資環境不確定性升高，盤勢變化快速。未來仍優先關注通膨是否能有效減緩、美國 10 年期公債殖利率是否能回穩。

PGIM 保德信高成長基金經理人賴正鴻表示，法人資金動向透露短線反彈的可能，自營商本週買超台股金額再度突破百億元，反應市場認為台股短線跌幅已深，隨時具備跌深反彈條件，因此資金進場卡位。

至於左右盤勢的外資，7 月雖然持續站在賣方，但賣超力道相較 6 月大幅縮減，若美股能持續回穩反彈，則有利扭轉國際資金今年來對台股偏空的態度。

展望後市，賴正鴻表示，除月底的聯準會會議之外，本月還有許多重要法說會、財報、經濟數據將公布，都將影響台股走勢，部分權值股 7 月法說會即將登場，會中所釋出的產業前景展望、財測等，都將成為第 3 季重要的市場風向球。