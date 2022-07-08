台股漲勢收斂守穩14400點 三大法人土洋對作賣超29.96億元

台股今 (8) 日一度大漲逾 200 點，衝上 14500 點，不過，盤中傳出日本前首相安倍晉三遭槍擊，日股聞訊急殺，台股也拉回逾百點，但在台積電、聯發科、國巨電子權值股撐場下，加權指數終場仍上漲 128 點，收在 14464 點，成交值 2573 億元。三大法人呈現土洋對作，合計賣超 29.96 億元。

台股周線終止連四黑，本周累計上漲 121 點。觀察三大法人今天資金異動情形，外資昨天回補近 160 億元後，今天反手賣超 39.35 億元；投信買超 8.09 億元，為連 11 買；自營商也小幅買超 1.33 億元。三大法人合計賣超 29.96 億元，呈現土洋對作。

美股費半指數周四強彈 4.48%，權王台積電今天股價續漲 2%，終場收在 467 元，市值攀升至 12.1 兆元；聯發科上漲超過 2%，終場收 651 元，台達電、瑞昱、聯詠等漲勢都相當凌厲，雖然電子權值股盤中遇到安倍槍擊事件亂流，但股價隨即回穩。

長榮 6 月營收首度衝破 600 億元大關，締新猷，第二季、上半年營收同寫新高，激勵今天股價大漲逾半根停板，收 92.7 元，站上 10 日線，陽明、萬海連袂漲逾 3%，台驊、四維航、新興、裕民約上漲 3-5%，航空雙雄則表現不同調，華航收漲近 2%，長榮航翻黑。