〈台股盤後〉半導體領軍反彈收14464點 周線終止連四黑

台股今 (8) 日延續 7 日漲勢，在半導體與航運族群領軍下，盤中上漲超過 200 點，推升指數重回 14500 點關卡，惟盤中驚傳日本前首相安倍晉三遭槍擊，大盤隨亞股拉回，終場上漲 128 點，收在 14464.53 點，周線終止連四黑，成交量則微幅量縮，僅 2573.49 億元。

美股四大指數同步走揚，台積電 ADR 大漲逾 6.7%，權王台積電 (2330-TW) 終場上漲 9.5 元收在 467 元，站回 10 日線；半導體族群中包括聯詠 (3034-TW)、易華電 (6552-TW)、順德 (2351-TW)、致新 (8081-TW)、強茂 (2481-TW)、晶豪科 (3006-TW) 等全數收紅。

航運族群表現也相對強勁，貨櫃三雄長榮 (2603-TW) 終場大漲近 5%，陽明 (2609-TW)、萬海 (2615-TW) 也有 3% 以上漲幅；航空雙雄華航 (2610-TW) 終場上漲近 2 % 收在 23.25 元，長榮航 (2618-TW) 則相對疲弱，在平盤下震盪整理，終場收在 32.1 元。

光電族群中揚明光 (3504-TW)、晶彩科 (3535-TW) 與光鼎 (6226-TW) 先後站上漲停關門，太極 (4934-TW)、華晶科 (3059-TW)、達興材料 (5234-TW)、全台 (3038-TW)、新世紀 (3383-TW) 同樣是買單青睞對象；面板雙雄群創 (3481-TW) 與友達 (2409-TW) 也同步收紅，終場也有 2% 以上漲幅。

工業電腦也是大盤亮點之一，包括安勤 (3479-TW) 終場大漲逾 5% 作收，營邦 (3639-TW) 終場大漲逾 4%，精聯 (3652-TW)、磐儀 (3594-TW)、廣積 (8050-TW)、研揚 (6579-TW)、研華 (2395-TW) 終場也有 1% 的漲幅。

法人表示，三星財報優於預期，讓市場對於晶片需求疑慮放緩，加上美股費城半導體強漲，激勵台股電子族群股價翻紅，進而拉抬盤勢走揚，但下周將面臨美國公布 CPI(消費者物價指數)、台積電法說，尤其美國通膨數據對台股走勢影響較大，在股市尚未擺脫熊市陰霾，落底訊號還不明顯之際，短線反彈可適度調節持股，不宜進場搶短。

