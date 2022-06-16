熊市如何防身？挑高股息、抗衰退股 巴隆列5檔醫療保健股

即使 S&P 500 指數已跌入熊市，醫療保健股也不至於慘敗。

大型醫療保健股派發相較高的股息，且具有對抗經濟衰退的性質，成為投資者今年搶買的對象。雖然 S&P 500 指數自今年 1 月 3 日高點下跌 21%，但根據 S&P 500 醫療保健產業指數的追蹤結果，S&P 500 指數中的醫療保健股僅下跌 13.3%。

自 1 月 3 日以來，S&P 500 指數中近 80 檔股票上漲，其中 10 檔就是醫療保健股。巴隆篩選 S&P 500 指數中自 1 月 3 日以來表現最好的 5 檔醫療保健股，並稱即使熊市已至，該組投資也至少可以上漲 10%。

這 5 檔分別是：

藥品分銷商 McKesson (MCK-US) 大型製藥公司 Bristol Myers Squibb (BMY-US) 默克製藥 (MRK-US) 大型生物科技公司 Vertex Pharmaceuticals (VRTXUS) 近期默克分割出來的女性健康部門 Organon (OGN-US)

自 1 月 3 日以來，McKesson 以 23.7% 漲幅排名第一，部分係因 McKesson 等 4 大美國藥商遭控助長國內類鴉片藥物氾濫一案 2 月底以 260 億美元達成和解。

但這並不能完全解釋價格上漲，因為自 1 月 3 日以來，納入協議一部分的 Cardinal Health (CAH-US) 股價持平，而 AmerisourceBergen (ABC-US) 上漲 7.5%。McKesson 5 月公布季度獲利高於預期，同時上調 2023 財年預期。

自 1 月 3 日以來，Bristol Myers 和默克分別上漲 18.9% 和 10.6%， 兩者都是有吸引力的防禦性股票，股息收益率分別為 3% 和 3.3%。

Bristol Myers 6 月宣布以 41 億美元收購聚焦抗癌的生物科技公司 Turning Point Therapeutics (TPTX-US)。另一方面，默克表示，新冠疫情對其業務的影響正在減弱。

排名第四的 Vertex 是少數今年幾家表現良好的生物技術股票之一，因為該公司今年發布了許多積極的試驗結果，包括其被稱為 exa-cel 的實驗性基因療法，以及非鴉片類止痛藥 VX-548。

Organon 於 2021 年 6 月掛牌上市，自 1 月 3 日 31.16 美元價位迄今約 9% 漲幅，該公司最近宣布其生物仿製藥管道的進展。