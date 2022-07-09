〈紐約匯市〉6月非農穩健 美元小跌但周線收紅 歐元本周挫逾2%

美國公布優於預期的非農就業報告後，美元指數周五 (8 日) 震盪走低，但周線漲 1.7%，連續兩周收紅。歐元雖終止連日跌勢，受經濟衰退擔憂情緒打壓，本周仍跌逾 2%。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.22%，報 106.90，盤中最高達 107.79，再創 20 年新高，周線漲 1.7%。

美國勞工部公布 6 月非農就業新增 37.2 萬，優於市場預期，美元在數據公布後短線上漲，隨後震盪走低。

上述報告鞏固了聯準會 (Fed) 在本月稍晚升息 75 個基點 (3 碼) 的預期。聯邦基金期貨定價本月升息 75 個基點的機率超過 90%，年底累計升息幅度料約 187 個基點，高於周四稍晚預期的 181 個基點。

Capital Economics 市場經濟學家 Jonas Goltermann 表示，穩健的美國數據，尤其是優於預期的非農，加上聯邦公開市場委員會 (FOMC) 持續發表鷹派言論，加劇了歐洲日益黯淡的前景並擴大歐美經濟間的分歧。

然而也有經濟學家指出，對美國就業報告的深入觀察顯示它並沒有像表面上看起來那般強勁。

The Economic Outlook Group 首席全球經濟學家 Bernard Baumohl 認為，數據顯示美國經濟增長已逐步放緩，雇主變得更加謹慎，第二季雇用的勞工較前一季減少三成，並較去年同期減少一成以上。

非農之後，投資人將把重點放在美國下周三 (13 日) 的消費者物價指數 (CPI) 報告。路透調查經濟學家預期，美國 6 月 通膨率料續創 40 年新高，CPI 年增率估達 8.8%，但核心 CPI 年增率有望放緩，自 5 月的 6% 下滑至 5.8%。

歐元兌美元升 0.22% 至 1.0183 美元，是本周以來首度收高。然而面對俄羅斯斷供天然氣導致能源危機，進而傷害歐元區經濟的擔憂，拖累歐元兌美元周線挫逾 2%。

美元兌日元升 0.06% 至 136.08 日元。日本前首相安倍晉三於助選演說時遭到槍擊，周五稍晚宣告不治，避險需求為日元帶來短暫提振。

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