安倍晉三遇刺宣告不治 日元走勢何去何從受矚目

日圓今 (2022) 年一路貶值，日本前首相安倍晉三今 (8) 日遭槍擊，搶救數時最後宣告不治震驚全球，是否影響日圓後市備受矚目，法人表示，目前觀察對日圓影響很小，寬鬆短期預料不會有所更動，展望後市，在日本開放邊境之下，日圓可望擺脫頹勢。

期元大 S&P 日圓正 2(00706L-TW) 研究團隊表示，日圓今年以來從 115.06 下跌至 136.01，總計跌幅達 18%，是自 1998 年亞洲金融風暴以來最低，上週日圓更是一度觸及 137 大關，主因就是日本央行持續實施無上限貨幣寬鬆政策，與其他主要經濟體央行貨幣政策形成強烈對比。

然而本週日圓逐漸有跌深止穩跡象，期元大 S&P 日圓正 2 研究團隊說明，主因在於日本 5 月份 CPI 為 2.5%，核心 CPI 為 2.1%，連續兩個月在 2% 之上，且為 2015 年以來最高。日銀前理事前田榮治表示，若經濟強勁、物價進一步揚升，且加薪預期攀升的話，今年度下半年 (2022 年 10 月 - 2023 年 3 月) 日銀有可能會「微修正」貨幣政策。

期元大 S&P 日圓正 2 研究團隊指出，觀察 CFTC 大額投機交易人，日圓的淨空單部位已從今年 3 月的 10 萬口，腰斬至 5 萬口，加上日本經濟有望受惠開放國境後的報復性旅遊熱潮，接下來有望看到日圓擺脫頹勢。