桑默斯：歐美應研究安倍經濟學 因應經濟長期停滯

美國前財長、哈佛大學教授桑默斯 (Lawrence Summers) 表示，美國、歐洲等已開發國家可能將面臨「經濟長期停滯」(secular stagnation)，應該好好研究「安倍經濟學」。

桑默斯對周五 (8 日) 日本前首相安倍晉三遇刺身亡表達哀悼之意，他表示，這不只是安倍家人和全日本的悲劇，對美日關係以及全世界亦然。

安倍晉三在 2012 年到 2020 年擔任首相期間大力推動「安倍經濟學」，藉由超寬鬆貨幣政策、財政支出，以及旨在提高生產力的結構性改革的「三支箭」，對抗長年的通貨緊縮，並振興隨著人口老化而委靡的經濟。

但安倍政府在 2014 年提高消費稅後，日本經濟萎縮，而且儘管日本央行 (BOJ) 執行超級寬鬆的貨幣政策，日本始終難以達到 2% 通膨目標。

安倍晉三。(圖: AFP)

安倍經濟學的功和過

桑默斯表示，安倍經濟學和過往的日本政府相比，的確取得一定的成功，但就日本現況而言，任務尚未圓滿達成。

然而在現今通膨環境下，「經濟長期停滯」很可能捲土重來，世人將再度研究安倍經濟學。

在長期停滯的環境中，家庭儲蓄充足，但投資機會匱乏，這壓低了利率並且最終抑制經濟成長，形成低利率、低成長的狀態。其背後因素可能和人口結構有關：人口萎縮導致需求疲軟，因此經濟成長停滯不前，利率也下降。

桑默斯說：「如果歐美再次陷入經濟停滯，世人將會非常、非常仔細研究安倍經濟學留下的一切。畢竟日本是第一個經歷人口萎縮、儲蓄過剩的國家。」

美國經濟尚未陷入衰退

現階段的美國經濟，桑默斯從非農就業報告觀察，認為尚未陷入衰退。

美國勞工部周五公布 6 月非農就業新增 37.2 萬人，遠勝市場預期的 26.8 萬，失業率保持在 3.6%，為將近 50 年低點。

如果美國第 2 季國內生產毛額 (GDP) 延續第 1 季的萎縮頹勢，將符合連兩季萎縮的經濟衰退技術性定義。但桑默斯認為，就算 GDP 真的連兩季萎縮，鑒於勞動力市場強勁，掌握判定權的全美經濟研究所 (NBER) 八人經濟學家小組，應該仍不會正式宣告美國經濟衰退。

根據 NBER 的定義，經濟衰退代表「經濟活動顯著下滑且蔓延至整個經濟體，且情況持續數月以上。」NBER 並表示，在正式宣布經濟衰退前，衰退必須是深度、廣泛且持久的。