〈陸港盤後〉安倍中槍命危 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周五（8 日）收盤同步走低，創業板指大跌逾 1%，原因是前日本首相安倍晉三中槍命危，震驚國際社會，導致亞股漲勢收斂，A 股翻黑。

證券時報報導，滬指周五收盤跌 0.25% 至 3,356.08 點，深成指跌 0.61% 至 12,857.13 點，創業板指跌 1.13% 至 2,817.64 點。

兩市成交額合計人民幣（下同）1.0294 兆元，連續第 12 個交易日破兆，「北向資金」淨流入 12.36 億元。

建築、醫療保健、醫藥、半導體等類股走高，釀酒、石油、旅遊等族群齊揚，汽車、鋰電、煤炭、化工、鋼鐵、券商等類股下跌。

香港恒生指數收盤漲 0.38%，恒生科技指數漲 0.59%。

安倍周五上午在奈良市發表助選演說時遇刺，胸部中彈，導致心肺停止，失去意識，已緊急送醫，警方已逮捕嫌犯山上徹也。

朝日新聞報導，目前醫院正在全力搶救安倍，日本京都府立醫科大學教授太田凡表示，院方考慮裝人工心肺裝置等治療方案。

彭博報導，知情人士透露，中國政府計劃下半年開始讓地方政府發行明年部分專項債額度，規模達人民幣 1.5 兆元（2,200 億美元），力求早實施早受益，開創地方政府跨年度發行地方債先例。不過，此利多已被安倍中彈消息抵銷。

與此同時，上海疫情仍未減緩，上海周四新增 45 例本土感染者，均為隔離管控人員。本周上海已加強大規模檢測力道，在十個區全域、兩個區部分區域展開全員「三天兩檢」。

山東也通報 66 例本土感染者，上周當地還未出現疫情。安徽新增 157 例感染者，北京無新增本土病例。