〈安倍遭槍擊〉安倍晉三遇刺宣告不治 享年67歲

據《日本放送協會》(NHK) 周五 (8 日) 報導，日本前首相安倍晉三於同日上午在日本奈良市進行戶外演說時遇襲喪命，享年 67 歲。

41 歲嫌犯山上徹也，到 2005 年左右為止的三年期間，曾在日本海上自衛隊服務。根據日本警方指出，嫌犯供稱「對日本前首相安倍晉三心存不滿，想要殺了他而進行此次狙殺」。

日本前首相安倍晉三於日本時間週五 (8 日)，為了幫參議院選舉參選人造勢，前往日本奈良市的近鐵大和西大寺車站前進行街頭演說，於上午 11:30 左右，兇嫌持土製槍枝朝著安倍晉三背後靠近，前後開了兩槍。

現場目擊民眾告訴 NHK 記者，在安倍晉三進行演說中，一名男子從身後靠近，隨後開了兩槍。聽到第一聲槍響時沒看到有人倒下，但傳出第二聲槍響時就看到安倍晉三應聲倒地，隨後有大批人員一擁而上，立即向安倍晉三施行心肺復甦術等急救處置。涉案男子身著灰色 T 恤，在開槍後沒有逃跑，並將涉案槍枝留在現場，也立即遭維安人員壓制逮捕。

據了解，安倍晉三在遇襲後陷入心肺停止狀態，右頸部遭受槍傷且有出血，左胸也有皮下出血傷勢。事件發生後，現場人員立即實施急救，奈良市消防局在日本時間周五上午 11:31 接獲通報，救護車等 11:37 抵達現場、並於 11:54 載著傷勢嚴重的安倍晉三駛離，接著在同日下午 12:09 由醫療用直升機送醫，於 12:20 飛抵奈良縣橿原市的奈良縣立醫科大學附設醫院進行救治。

事件發生後，日本各政黨紛紛譴責這起暴力事件。自民黨幹事長茂木敏充表示「用暴力封殺言論的行為，是對民主主義的挑戰，絕對無法原諒」；公明黨官方推特帳號寫道「不論是何等暴力都無法容忍」；立憲民主黨代表泉健太在個人推特帳號表示「絕對無法原諒」。

安倍晉三出身政治世家，祖父岸信介曾擔任日本首相、於 1960 年為與美國修訂《美日安保條約》而遭右翼分子荒牧退助用刀刺傷；父親安倍晋太郎也曾擔任自民黨幹事長和外務大臣。

安倍晉三是日本憲政史上，任期最長的日本首相，期間共長達 3188 天。