東元6月、Q2、上半年營收同創新高 大同單月雙增

機電馬達大廠東元 (1504-TW)、大同 (2371-TW) 今(8) 日同步公告營收，東元旗下三大事業群國內外業務持續成長，6 月營收 53.69 億元，月增 11.72%、年增 22.09%，第二季、上半年營收均創新高；大同 6 月營收 24.69 億元也同樣雙增。

東元第二季營收 146.1 億元，季增 5.1%、年增 4.8%；上半年營收 284.86 億元，年增 17.35%。公司表示，受惠三大事業群機電系統、智慧能源、智慧生活，皆有雙位數成長，加上國內外各主要市場持續拓展，推升營收增加。

其中，智慧能源方面，東元已針對工廠節能省電，推出低碳智能工廠解決方案，協助企業大幅降低用電成本，累計今年節能產品相關業績年增約 30%，預期全年營收上看 40 億元。

另外，電動車部分，東元除了印度、歐洲等海外地區開始接觸、送樣外，主要客戶產品將於第四季至明年進入量產，看好明年出貨量將優於今年，國內部分則爭取國產電動巴士動力系統逾 8 成市占率。

大同 6 月營收 24.69 億元，月增 5.68%、年增 1.78%；第二季營收 69.04 億元，季減 9.9%、年減 6.8%；上半年營收 145.74 億元，年增 4.27%。

大同 9 大事業體分別為重電、馬達、電纜、智慧電表、太陽能智慧能源、儲能系統、系統集成、家電、先端電子，法人預期，隨著各事業體體質調整有成，有望推升全年營運穩定成長。

至於業外，大同表示，預計今年仍會有建案相關的業外收益，不過確切金額尚無法估算。