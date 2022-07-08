鉅亨美股雷達：市場關注非農就業數據 傳馬斯克收購推特案危在旦夕

美股重要看點：

美今日將公布 6 月非農就業、失業率等數據。美國 10 年期公債殖利率來到 2.892%，美股期貨週五 (8 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.11%，標普 500 期貨跌 0.25%，那斯達克 100 期貨跌 0.61%。

市場預計，6 月份的非農就業人數將從 5 月份的增加 39 萬人放緩，但仍將穩健的就業增長和強勁的勞動力市場。經濟學家預估，6 月份新增就業人數 25 萬人，失業率穩定在 3.6%。

成長放緩的主要原因，在於聯準會收緊政策將擠壓雇主和經濟，但一般而言，15-20 萬的就業增長仍相對強勁，接近疫情前水準。

安盛投資管理公司宏觀經濟研究主管 David Page 認為，從 5 月以後，就業成長數預計放緩，並在第 3 季初來到 15-20 萬之間，波動還會存在，但年底前這一數字可能會更低。

面對升息引發經濟衰退的焦慮情緒，美國聯準會 (Fed) 兩位鷹派官員仍支持在 7 月會議上升息 75 個基點 (3 碼)，後續是否放緩升息步伐，將視通膨情況與預期而定，兩人也試圖淡化市場對經濟衰退的疑慮。

Fed 理事華勒 (Christopher Waller) 周四 (7 日) 在全美商業經濟協會 (NABE) 活動上表示：「我絕對支持 7 月升息 75 個基點，或許 9 月再升 50 碼，在這之後，我們可以討論是否回到 25 個基點，或是在通膨沒有回落的情況下做更多。」

華勒也表示：「我個人認為，對經濟衰退的部分擔憂已被誇大。我們要壓低通膨率，這代表我們必須積極升息，且不得不承擔經濟損失風險，但考量到勞動力市場依然強勁，我認為不應該過度擔心。」

聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 表示，他認為 Fed 在本月底的會議上升息 75 個基點「非常合理」。布拉德說：「我一直且將繼續主張在年底前將利率升到 3.5%，屆時我們可觀察我們所處的位置，看看通膨會如何發展。」

布拉德預期，通膨將隨著 Fed 升息而迅速下滑，但多半會在明年發生。一旦基準利率升至 3.5%，Fed 應視狀況來調整政策，包含降息。

美股主指週四 (7 日) 全部收紅，標普收漲 1.5% ，連續四個交易日收紅，創今年以來最佳連勝紀錄。

不過 VIX 恐慌指數期權對沖交易卻捲土重來，讓華爾街擔憂美股反彈可能是暴風雨前的寧靜。VIX 看漲 - 看跌期權比率近期升至 2 年半以來新高，有超過 44 萬份 VIX 看漲期權成交，以 5.8 比 1 的比例超過看跌期權。這是自 2020 年 1 月以來的最高數值。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 6 月失業率 (%)，預估 3.6，前值 36

美國 6 月非農就業人數變化 (萬人)，預估 24，前值 15

重要個股動態：

1. 推特 (TWTR-US)

《華盛頓郵報》週四 (7 日) 報導，在全球首富馬斯克認定推特垃圾郵件帳號數據無法核實後，收購推特的交易案陷入險境。週五盤前下跌 4.15%。

全球首富馬斯克 5 月中旬要求推特證明假帳號數量少於 5％，否則將放棄以 440 億美元收購推特。推特週四在簡報會議上表示，公司目前每天刪除超過 100 萬個垃圾帳號，並重申垃圾帳號數量不多，有意向馬斯克喊話以推進收購。

消息人士透露，馬斯克團隊似乎並不滿意推特聲稱的垃圾郵件帳號的數量，並且與潛在投資人的談判在近幾週降溫，馬斯克立場轉變將很快到來。

TWTR 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. GameStop (GME-US)

電玩遊戲零售商 GameStop (GME-US) 通過 1 股拆成 4 股才過一天，周四 (7 日) 就宣布將解雇財務長 Mike Recupero，同時計劃裁員。週五盤前下跌 6.01%。

《Axios》報導，執行長 Matt Furlong 在一份內部備忘錄中表示，Mike Recupero 的職位將由會計長 Diana Jajeh 取代，且公司正計劃裁員。

Furlong 寫道，在 2021 年和 2022 年上半年期間，公司已招聘 600 名員工，但現在計劃令數個部門「調整規模」，恐將影響公司一小部分員工。

GME 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 西方石油 (OXY-US)

監管文件顯示，「股神」巴菲特執掌的波克夏公司 (Berkshire Hathaway) ，本周再度買進西方石油 (Occidental Petroleum)1200 萬股，持股比率拉升到 18.7%。

根據周四 (7 日) 曝光的美國證券交易委員會 (SEC) 文件，波克夏在本周二和周三以約 6.98 億美元買進這些股票。波克夏已成西方石油最大股東，目前共持有 1.754 億股，市值 108 億美元。