〈台幣〉量縮狹幅震盪 微升收29.782元 周線連6貶

台股歷經峰迴路轉的一周，周線驚險收紅，新台幣兌美元匯率則呈現區間震盪走勢，在 29.7-29.8 元附近徘徊，今 (8) 日微升 0.8 分，以 29.782 元作收，台北外匯市場成交金額 8.02 億美元，新台幣周線已連 6 貶，單周累計貶值 0.09%。

投資人聚焦周五即將公布的美國非農就業數據，以及下周的消費者物價指數 (CPI)，盼藉此來判斷通膨狀況，並觀察聯準會是否會釋出訊號，在月底維持大幅升息的步調。

台北匯市今天交投偏淡，以 29.81 元最低點開出後，一度回升至 29.75 元，升值 4 分，終場升幅收斂，微升 0.8 分，收在 29.782 元，台北外匯市場成交金額 8.02 億美元。

台股方面，今天早盤一度大漲逾 200 點，衝上 14500 點，不過，盤中傳出日本前首相安倍晉三遭槍擊，日股聞訊急殺，台股也拉回逾百點，但在台積電、聯發科、國巨電子權值股撐場下，加權指數終場仍上漲 128 點，收在 14464 點，外資反手賣超 39.35 億元，三大法人呈現土洋對作，合計賣超 29.96 億元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.52%，歐元重貶 0.81%，新加坡幣貶 0.14%，韓元也小貶 0.05%，日圓則升值 0.22%，人民幣及新台幣均呈小幅升值。