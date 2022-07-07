〈台幣〉股匯雙漲 貶轉升收29.79元

台北股匯今 (7) 日連袂走揚，大盤強彈 350 點，收復萬四並站上 5 日線，外資回頭買超台股，新台幣兌美元匯率也由貶轉升，衝上 29.7 字頭，終場升值 2 分，以 29.79 元作收，台北及元太外匯市場總成交值 15.005 億美元。

美國聯準會公布會議紀要，顯示官員普遍抱持鷹派立場，支持 7 月升息 2 至 3 碼，使得美元高檔不墜，新台幣匯率今天一路在平盤上下遊走，買、賣匯兩股力道形成拉鋸戰，不過，下午出現一波拋匯潮，帶動匯價最高來到 29.765 元，升值 4.5 分。

新台幣兌美元匯率尾盤漲幅略收斂，收在 29.79 元，升值 2 分，台北外匯市場成交金額 9.95 億美元，元太外匯市場成交金額 5.055 億美元。

Fed 周三公布會議紀要顯示，即使美國經濟已處於衰退邊緣，官員們仍強調對抗通膨的必要性，認為繼 6 月升息 3 碼後，7 月再升息 2 到 3 碼可能是合適的。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天上漲 0.43%，歐元重貶 0.65%，日圓也回貶 0.52%，人民幣小貶 0.08%，韓元則升值 0.5%，新台幣升 0.07%，新加坡幣也微幅走升，亞幣互有升貶。