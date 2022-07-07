經濟淪入衰退 電子遊戲業銷售額多年來將首度下滑

電子遊戲銷售額將出現多年來首次下降，成為另一個新冠疫情時代蓬勃發展後面臨嚴峻衰退前景的產業。

根據市場數據公司 Ampere Analysis 的研究，預計 2022 年全球遊戲和服務市場將同比收縮 1.2% 至 1880 億美元。

從 2019 年到 2021 年，該行業成長 26%，達到創紀錄的 1910 億美元。Ampere 數據顯示，至少自 2015 年以來，電子遊戲的銷量一直在成長。

隨著人們花更多時間待在家主，遊戲業在 2020 年因新冠疫情封鎖而獲得了巨大的推動。同年微軟 (MSFT-US) 和索尼 (SONY-US) 推出的下一代遊戲機也提振了該行業的財富。

然而，微軟的 Xbox Series X 和 S 遊戲機以及索尼的 PlayStation 5 證明是一把雙刃劍：物流中斷和重要零件的短缺，意味著購物者很難在商店貨架上或在網路上找到任何新遊戲機。

俄羅斯入侵烏克蘭，加上供應鏈瓶頸和通膨上升，進一步惡化了遊戲業的前景。許多遊戲軟體和硬體製造商決定暫停俄羅斯業務，包括微軟和索尼。

根據 Ampere 的數據，俄羅斯是 2021 年全球第 10 大遊戲市場。但該公司表示，預計今年全球排名將跌至第 14 位，並流失 12 億美元的市值。

Ampere 研究主管哈汀羅斯 (Piers Harding-Rolls) 表示，這些數據顯示遊戲業並非「不受衰退影響」，物價上漲帶來的生活成本挑戰可能會拖累消費。

他說，「經過兩年的大規模擴張，遊戲市場準備在 2022 年回吐部分成長，因為多種因素破壞了業績。」

不過他補充說：「即便如此，今年仍將比疫情前的表現來得好，整體產業的前景仍然樂觀，預計 2023 年將恢復成長。」

根據 Ampere 的資料，預計遊戲市場將在 2023 年恢復成長，銷售額預計將達到 1950 億美元。

該行業面臨的其他挑戰包括蘋果 (AAPL-US) 的隱私權調整，這使得行動遊戲開發商更難追踪 iPhone 用戶，以及微軟大型遊戲如 Starfield 和 Redfall 等延後發表。