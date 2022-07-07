空巴向英法院出示文件 卡達航空與波音的737客機合約已失效

波音 (BA-US) 競爭對手空中巴士在周四 (7 日) 發布的一份法庭文件中表示，卡達航空已承認，購買最多 50 架波音 737 MAX 噴氣式飛機的臨時協議已經失效。

這筆交易於 1 月在華盛頓簽署，當時空中巴士與卡達航空就更大的噴氣式飛機在倫敦法院發生糾紛。

空中巴士要求提供一份波音 737 MAX 協議的副本，因為卡達航空將其作為對 A350 損害賠償的競標條件之一，目前價值 14 億美元。但空中巴士在一份英國法庭文件中表示，卡達航空拒絕了這項請求，理由是與波音的交易現已「失效」。

卡達航空對此沒有發表評論。波音拒絕就與航空公司客戶的交易發表評論。

業內消息人士透露，1 月簽署的臨時合約或諒解備忘錄通常只在有限期限內有效，但也可能根據飛機製造商和買家意圖進行更新或確認。

航空刊物《AirInsight》上月引述卡達航空 CEO 貝克 (Akbar Al Baker) 的話說，它打算確認 25 架波音 737 MAX 10 和額外 25 架選項的訂單。

卡達拒絕接收更多空中巴士 A350 客機，因為對這些飛機的塗漆皮下損壞有爭議，這促使空中巴士撤回為其提供小型 A321neo 的合約。

與此同時，卡達臨時訂購了與 A321neo 競爭的波音 737 MAX，引發有關波音合約是否可能被納入英國法庭的爭論。

全案將於 2023 年年中進行全面審判。