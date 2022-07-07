綠色經濟投資商機高達兆元 股災下ESG投資逆勢突圍

近幾年，全球投資人逐步將投資組合轉往涉及環境、社會和公司治理議題的 ESG，富邦投信表示，除了綠色經濟帶來的兆元投資商機，新冠肺炎疫情、俄烏戰爭等衝擊引爆的股災下，更是讓 ESG 投資逆勢突圍。

富邦投信副總呂其倫表示，ESG 基金規模因為遇到新冠肺炎，成長快速攀升，2021 年淨流入 4120 億美元，相較 2020 年的 2590 億美元成長近 60%。隨著永續意識的抬頭，綠色投資的崛起，未來規模將只會更加龐大，預期各產業在 ESG 百花齊放。

亞洲市場部分，呂其倫指出，國際資金自 2019 第三季起持續淨流入台灣，而台灣是除日本外的第二大亞洲可持續基金市場，資產佔比為 9%，被動 ESG 基金在 2021 年佔可持續基金資產的 21%，比 2020 年的 18% 略有增加。

進一步來看 ESG 商機，台灣 2050 淨零轉型主要計畫至 2030 年預算近 9000 億元；美國拜登政府的綠色政策、與歐洲碳邊境調整機制等，都可以預見政策資金的投入，自然會帶動 ESG 龐大可期的驅動力。

呂其倫表示，全球環境保護議題日漸受到重視，綠能科技相關技術正蓬勃發展，從 2013 年到 2021 年上半年，投資於環境科技已經高達 2220 億美元，其中，2021 年上半年的投資金額較前 12 個月成長 210%，顯示 ESG 投資加速已成為新趨勢。

既然永續投資已成為全球顯學，針對琳瑯滿目的投資商品，選股策略方面，呂其倫看好電動車及電池、太陽能及風能、以及其他替代性能源。

但是，現階段全球貨幣政策緊縮，資本市場動盪，選股難度增高下，由專業投信經理人操盤的主被動投資更是資金避風港，在 ESG 投資大浪潮之下，富邦投信基金投資組合分三階段規劃，現階段先投資於致力發展永續經營的公司，第二階段則訂在 2025 年採「低碳投組」，也就是相較 2022 年的投資組合目標為減少每單位營收碳排量的 50%；第三階段則是採「脫碳投組」，目標在 2050 年達成投資組合每單位營收的淨零碳排。

所謂的綠色投資、ESG 投資，最怕遇到「漂綠」的假 ESG，這部分藉由投信分析師透過拜訪公司，可以在投資決策過程中把關，徐翊達指出，ESG 投資流程是採「負面表列」，第一步首先就是排除具爭議性的產業與公司。他舉特斯拉被 S&P ESG Index 剔除為例，儘管特斯拉在許多環境因素上的評價可能不錯，但社會和治理因素一直在拖累公司，因此被剔除，這顯示「ESG 是風險評分，不是獲利趨勢評分」。

徐翊達強調，新能源相關投資與過去二、三十年的科技投資大不同，科技進步會帶來 CP 值上升，新科技只要能帶來成本下降就會是投資當紅炸子雞，但能源投資的成本會提高，轉變為電力讓所有人共同承擔時，就是未來投資需要考慮的重點。尤其通膨不是暫時的，油電雙漲之下，未來恐怕將面臨結構性的轉變，因此投資風險意識一定要提高，投資選股更是一大課題。

徐翊達建議，未來投資要把 ESG 當作核心配置，因為 ESG 投組都會集中在大型股，ESG 是非常好的核心投資，把電動車、科技型新興產業等週期性之標的當衛星配置。

ESG 是大勢所趨，富邦投信也積極投入永續投資，富邦公司治理 ETF(00692-TW) 是國內第一檔以公司治理概念為投資主題的國內股票 ETF，成分股主要來自臺灣證交所上市的普通股，並以公司治理評鑑前 20% 的個股作為篩選標準，納入財務指標等條件，在最終篩選出 100 檔個股，因此也更能表彰相關個股在公司治理上的成果。上市至今 5 年多，截至 7/4，規模已達 127.89 億元。

「富邦台灣永續發展高股息基金」更是有別於市場上其他高股息基金，投資標的涵蓋大、中、小型股，且採季配息、年終配，在近期市場重挫之際，已經跌出「甜蜜點」。