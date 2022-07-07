家登上半年營收20.9億元創高 獲利估超越去年全年

家登 (3680-TW) 今 (7) 日公佈 6 月營收 3.8 億元，月增 18.7%，年增 87.75%，第二季合併營收 10.67 億元，季增 4.24%，年增 76.63%，累計上半年營收 20.91 億元，年增 67.54%；受惠兩大產品出貨暢旺，家登上半年營收創同期高，且因出售汽車事業後，獲利結構好轉，法人估，家登上半年獲利可望超越去年全年。

家登為強化半導體本業，加上大中華汽車市場受疫情影響，旗下汽車事業吳江新創近兩年表現未如預期，因此在今年 4 月公告出售吳江新創所有股權，期望能集中資源，專注發展半導體市場，健全集團營收獲利組成。

儘管出售汽車事業，不過，家登受惠半導體先進製程及晶圓載具兩大主力產品出貨暢旺，營收未出現缺口，上半年營收改寫歷史同期新高，獲利也可望隨著營收結構改變明顯提升，預期上半年獲利有機會超越去年全年的 3.37 億元。

家登近期為籌措未來三年廠辦興建資金、擴產等規劃，發行第三次無擔保轉換公司債，發行總額 10 億元，今日起上櫃買賣。

細分兩大產品，家登表示，由於客戶先進製程量產加速，帶動 EUV 載具需求，上半年先進製程 EUV POD 出貨量創下同期新高；晶圓載具則隨著 12 吋 FOUP 切入全球供應鏈，出貨量逐月提升，目前中國客戶已經包下 7 成產能，其他區域客戶則包下 3 成產能。

家登補充，FOUP 訂單已直透 2023 年底，在手訂單超越目前產能供給，已積極擴線滿足客戶需求，再加上既有產品 EUV POD，可望挹注公司成長，尤其中國客戶不惜加價預購確保供給，有助公司今年營收、獲利續戰新高。