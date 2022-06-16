俄烏戰事衝擊天然氣供應 高力受惠

高力 (8996-TW) 今 (16) 日召開股東會，並通過股利配發案，由於歐洲地區可能因俄烏戰事導致天然氣斷氣，帶動熱泵加溫器取代天然氣鍋爐趨勢，推升板式熱交換器成長，高力可望受惠，目前訂單已接到第四季，且今年 Bloom Energy 反應盒訂單成長，成為高力今年成長兩大動能。

高力開發的大型資料中心浸泡式散熱處理系統，也針對新市場、客戶爭取訂單中，高力已在桃園中壢工業區取得的 1785 坪土地及廠房，將在有效取得訂單之後全力生產供應。

高力 2021 年營收 22.31 億元，其中硬銲型板式熱交換器占營收跨越 5 成達到 55%，高力指出，今年俄烏戰事影響下，歐洲部分地區天然氣來源可能受到影響，推升熱泵加溫器應用的硬銲型板式熱交換器接單大成長，接單已到第四季，該產品今年營收將較去年成長。

另外，高力對主力客戶氫燃料電池製造商 Bloom Energy 反應盒出貨持續升溫，去年出貨金額較 2020 年成長，預估 2022 年 Bloom Energy 的需求成長幅度也達 2-3 成；Bloom Energy 也提高對供應鏈明年的下單數量，推估是和南韓 SK 集團簽訂價值高達 45 億美元氫燃料電池設備和服務有關，還有也已完成新一代產品設計改版。

高力也積極開發大型資料中心浸泡式散熱處理系統，看好 5G 通訊、電子商務的市場擴大，對後續大型資料處理中心需求更殷切。

高力 2022 年首季稅後純益 4657 萬元，年增 1.55 倍，每股純益 0.52 元，2022 年前 5 月營收 9.44 億元，年增率 5.79%。