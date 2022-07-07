除了比特幣，你也應該了解市佔率第二高的以太坊

以太幣近三年成長幅度大於比特幣

以太幣三年前價格約 $300 美元，於 2021/11 時最高來到約 $4,800 美元，成長約 16 倍，幅度甚至超過比特幣。作為加密貨幣市場的二哥（一般稱比特幣為大哥），究竟其與比特幣有什麼區別，其購買及持有的價值又在哪裡呢？

以太幣近三年價格 (CoinMarketCap：2019/6/21 – 2022/6/21)

以太坊與比特幣在本質上有極大的不同

2013 年以太坊的創辦人 Vitalik Buterin（俄羅斯裔加拿大人，俗稱 V 神）發表以太坊白皮書《下一代智能合約與分散式應用平台》，希望打造一個能夠做任何「應用開發」的「去中心化平台」。相較於中本聰（不知實際身份）於 2008 年發表的比特幣白皮書《比特幣：一種點對點的電子現金系統》，兩者雖都以區塊鏈技術為核心，但在本質上有十分大的區別。

以太坊：區塊鏈技術＋智能合約＝去中心化應用平台

以太坊與比特幣雖然都使用區塊鏈底層的去中心化資料儲存技術，但以太坊多了智能合約（Smart Contracts）的運用，智能合約是一種將雙方的協議條款，以代碼形式在區塊鏈上運行，並儲存在一個公共資料庫中，不能被更改的程式。而在去中心化的區塊鏈上運行的應用程式被稱為 DApp（Decentralized App），每一個 DApp 背後，就是透過所謂的「智能合約」來架構的。

如同白皮書所述，以太坊目標作為新網際網路時代的分散式應用平台，類似去中心化的 Apple Store 或是 Google Play。為了要讓以太坊具備更多的實際用途，就必須要有較多的 DApp 在此運行，才會讓以太坊有價值，截至目前為止，已有超過 3,000 + 以上的 DApp 在以太坊上運行，常見的應用範圍包含穩定幣、DeFi、NFT、去中心化交易所等。當開發者於鏈上部署智能合約時，或使用者與此些 DApp 透過智能合約進行互動時，都必須消耗以太坊上的原生加密貨幣「以太幣」作為 Gas Fee，因此，只要以太坊鏈上的應用越來越豐富，以太幣的需求就會提高，價值自然也會提升。

以太坊生態系 (Source：Coin98 Analytics)

以太坊 2.0：為解決速度、擴容性、Gas Fee 過高等問題

過去兩年 Defi 及 NFT 的應用爆炸性的增長，突顯了以太坊速度慢、擴容性不足、Gas Fee 過高等問題，此問題需靠以太坊 2.0 來解決。以太坊 2.0 的升級大致可分為三個階段，分別為階段一：信標鏈（已於 2020/12 上線，建構新的 POS 共識機制）、階段二：合併（預計 2022/9 完成，將信標鏈與目前的以太坊主鏈進行合併）、階段三：分片鏈（預計 2023 年完成，將以太坊的運作分散到 64 條新的鏈上，以提供可擴容性與交易容量）。

白話來說：現在的以太坊就像是一條二線道的高速公路，隨著路上車子越來越多，其乘載量及速度已不足以負荷，以太坊 2.0 就像是將二線道擴充成多線道，並且架設快速道路，以增加速度及擴容性，並透過 POS 機制降低 Gas Fee。

看好 Web 3.0 發展者，可考慮長期持有以太幣

Web 3.0 一般指的是基於區塊鏈的去中心化網路世界，可讓諸如使用者的個資、或一些網路資源不再集中於少數科技巨頭上。雖然 Web 3.0 能否在可預見的將來成為主流仍是未知之數，但以太坊作為 Web 3.0 的先驅，目前也是擁有最多開發者進駐的區塊鏈，若 Web 3.0 的應用逐漸成熟，以太坊未來的應用及發展以及以太幣的價格是可以被期待的。

專家替您在熊市中持續屯幣，靜待牛市到來

近期加密貨幣市場行情受到升息、縮表等影響跌幅甚深，以太幣的價格也被打回 2021 年初的水準，在這個時候許多人選擇進行止盈止損，但同時也有許多人選擇抄底。交易必須是一買一賣，有多少人選擇賣出，就等於有多少人選擇持續買入，因此，長期看好以太幣發展的投資者大有人在。

Bincentive 也看到了欲長期持有以太幣的投資人需求，特別限量提供優於市場行情的以太幣（ETH）年化 6% 固定收益商品，讓投資人在熊市時也能夠持續屯幣，靜待牛市到來。

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