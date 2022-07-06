〈台幣〉外資落跑 連2貶收29.81元 創1個半月新低

美元指數衝破 106，創 20 年新高，亞幣今 (6) 日普遍走弱，台北股匯市再度上演雙殺走勢，外資持續提款並匯出，使得新台幣兌美元失守 29.8 元關卡，終場貶值 4.5 分，收在 29.81 元，創一個半月新低，台北及元太外匯市場總成交值 14.105 億美元。

外資 6 月落跑，狂賣台股 2000 多億元，同時大舉將資金匯出，單月淨匯出 25.37 億美元，折合新台幣約 755 億元，創 2014 年以來同期最大淨匯出金額。

新台幣兌美元匯率再度回測前波低點，今天最低來 29.83 元，貶值 6.5 分，終場貶幅略收斂，以 29.81 元作收，貶值 4.5 分，為連二貶，創 5 月中旬以來的最低點，台北外匯市場成交金額 10.13 億美元，元太外匯市場成交金額 3.975 億美元。

觀察主要貨幣兌美元表現，根據央行統計，美元指數今天大漲 0.86%，避險情緒升溫，帶動日圓升值 0.49%，歐元單日重貶 1.12%，韓元貶值 0.46%，新加坡幣貶 0.24%，新台幣貶 0.15%，人民幣貶 0.08%。

台股今天持續探底，失守萬四大關，為主要亞股中最弱，電子族群委靡不振，金融、台塑集團股跌勢逐漸擴大，拖累加權指數終場大跌 363 點，收全場最低 13985 點，創 19 個月來收盤新低。三大法人合計賣超 116.66 億元，外資累計 7 個交易日已從台股提款約 640 億元。