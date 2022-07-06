6月蛋、水果、電價均飆漲逾2成 我CPI寫金融海嘯來新高

主計總處今 (6) 日公布 6 月我國消費者物價指數 (CPI) 年增率達 3.59%，不僅年增率連 4 揚，更創 2008 年 9 月以來新高，其中，6 月蛋類漲近 30%、水果漲逾 25%，外食費也漲超過 6%，再加上電費大漲逾 20%，也使民眾對民生物價漲翻天大感吃不消。

而行政院穩定物價小組關注的 17 項重要民生物資，6 月 CPI 年增高達 5.39%，其中，雞蛋漲幅高達 33.57%、沙拉油和調理油漲 14.39%，麵包漲 7.1%，豬肉漲 7.05%，麵粉也漲 6.85%。

主計總處說明，若扣除蔬菜水果，6 月 CPI 年漲 3.16%，再剔除能源後的總指數 (即核心 CPI) 仍漲 2.77%，也創 2008 年 10 月以來新高。

圖表：主計總處提供。

就 7 大類來看，6 月食物類漲 7.27% 最驚人，主要是因蛋類和肉類受飼養成本提高影響，價格分別上漲 29.11%、6.78%，而水果受天候影響，上漲 25.31%，水產品和外食費也分別漲 6.99%、6.38%。

同時，交通及通訊類漲幅達 3.54%，反映國際油價居高，油料費上漲 7.86%，交通工具零件及維修費、交通工具價格也分別漲 5.07%、3.24%，惟通訊設備價格下跌 4.99%，抵銷部分漲幅。

居住類則漲 3.36%，主因去年同期住宅用戶暫緩實施夏月電價，比較基期較低，電費上漲 22.47%，再加上住宅維修費、家庭用品和房租分別上漲 5.98%、3.63% 和 1.85% 所致。

就上半年來看，平均 CPI 年漲 3.13%，其中，商品類漲 4.25%，服務類漲 2.17%，若扣除蔬菜水果漲 2.76%，核心 CPI 漲 2.41%。

觀察主要國家物價，5 月美國漲 8.6%，歐元區漲 8.1%，新加坡漲 5.6%，南韓漲 5.4%，日本漲 2.5%，中國漲 2.1%，香港漲 1.2%，而 6 月我國漲 3.59%，歐元區漲 8.6%，南韓漲 6.0%。