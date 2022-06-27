〈電價調漲〉估影響CPI約0.043個百分點

電價審議委員會今 (27) 日拍板 7 月 1 日起，針對用電大戶、平均用電超過 1000 度以上住宅用電等調漲電價，平均調幅為 8.4%，外界關注這波電價調漲對經濟的影響程度，推估將影響國內消費者物價指數 (CPI) 約 0.043 個百分點。

台電說明，這次電價是針對 1000 度以上住宅用電調漲，屬直接影響，且內需產業也受調幅間接影響，根據主計總處資料推算，間接加直接影響國內 CPI(消費者物價指數) 約落在 0.043 個百分點。

觀察本次電價平均漲幅約落在 8.4%，其中，住宅用電 1000 度以下用戶不受影響，約 1272 萬戶 (占比約 97%)，高壓及特高壓的產業用電大戶則調漲 15%，但排除農漁、食品、百貨、餐飲、電影院、健身房等六類產業，估影響 2.2 萬戶，至於住宅用電 1001 度以上用戶也依超出的度數，調漲 9% 電價，估影響約 36 萬戶。

這次電價調整後，台電說，明 (28) 日也會跟 IPP(獨立發電廠) 業者密集聯繫，針對雙方合約進行調整，並強調目前 IPP 發電正常，後續汽電共生、先前發生供電少發的狀況也將改善。

另一方面，為達成我國淨零轉型最大化再生能源目標，經濟部表示，將加速地熱發電推動，除在「再生能源發展條例」訂定地熱專章簡化程序，同時透過躉購費率提供合理誘因及示範獎勵分攤業者探勘風險外，今日也宣布成立「地熱發電單一服務窗口」。