永豐銀領先業界啟動儲能裝置融資 上半年累積達217MW

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行副總經理歐陽子能表示，積極配合政策助攻綠能產業，隨再生能源持續成長，搭配儲能系統以提升電網韌性成為必然趨勢，永豐今 (2022) 年上半領先業界啟動「儲能裝置」融資服務，累計辦理 11 件、總計裝置容量 217 MW（Megawatt；百萬瓦）；同時創新啟動多項綠色金融服務、同步展開綠色營運，全方位邁步永續家園。

除「儲能裝置」融資外，永豐銀行表示，為協助創能且引領企業跨入淨零永續，今年上半成功籌組全台最大規模「漁電共生」及臺灣東部首宗綠能聯貸案，並領先業界啟動企業客戶綠色定期存款專案，同時，跨界協助企業夥伴啟動上游供應鏈廠商的溫室氣體盤查合作。

為驅動市場變革且導入創新思維，永豐銀行表示，首創提供綠電交易押標金、保證金、電費及儲能輔助服務價金收入等信託機制，提升交易金流安全性，協助中、小型業者取得綠電，同時首創「綠能電廠資訊管理系統」，可用於興建電廠或融資決策參考並提升銀行貸前、貸後的管理效率。

永豐銀行指出，旗下同步推展綠色營運，包括今年上半已正式採購 260 萬度綠電，預計下半年導入；全台 125 家分行全面布建臨櫃及 ATM 掌靜脈辨識系統，為客戶提供便捷、安全且節能的數位服務，亦推動臨櫃交易全程逐步邁向無紙化；今年 4 月試行以電子紙為核心技術的節能看板，也可省下紙張印刷及運輸時的能源消耗。