衛星元件出貨拉升 昇達科6月營收2.12億元登頂

昇達科 (3491-TW) 受惠衛星通訊元件訂單商機，營運動能強勁，今 (6) 日公布 6 月營收 2.12 億元創新高，月增 22.17%，年增 54.47%，第二季營收逐月攀升，營收 4.77 億元，超越第一季 4.41 億元，其中，6 月衛星元件營收 4300 萬元，年增 2.92 倍，超越 2021 年一整年。

展望後市，昇達科部分遞延訂單將延續至 7 月出貨，今年可望逐季成長，全年也將優於去年。

昇達科第二季營收 4.77 億元，季增 7.9%，年增率 17.05%，累計 2022 年前 6 月營收 9.19 億元，年增 18.8%。

昇達科已將低軌衛星零組件納入主要接單項目，第二季接單動能暢旺，不過受昆山廠防疫封控影響，4 月出貨不順，5 月營收回升至 1.73 億元，目前昆山廠已完全復工， 6 月營收向上成長到 2.12 億元，創新高。

昇達科去年衛星通訊元件產值約 4000 萬元，今年打入三大客戶且有望因客戶需求增加，出貨將顯著成長。

昇達科第一季稅後純益 4442 萬元，每股純益達 0.71 元；過去幾年聚焦在 4G、5G 網路建置，今年成長動能來自低軌衛星，應用涵蓋家庭、車聯、交通、農業、企業與行動回傳等。