威剛6月營收重返30億元 看好營運谷底已過

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (6) 日公告 6 月營收 29.99 億元，月增 6.9%，年減 11.41%；第二季營收 87.1 億元，季減約 1 成，年減 18.06%；上半年累計營收 184.72 億元，年減 6.3%。威剛表示，營運谷底已過，在維持合理庫存策略與新品穩定出貨下，將全力衝刺下半年營運。

威剛指出，6 月其大產品 DRAM 模組與 SSD 營收，較上月呈現雙位數成長，雖然戰爭紛擾與通膨巨獸持續影響全球消費性需求，但非基本面因素與記憶體價格對營運干擾的最壞時間已過。

威剛表示，近期仍受整體消費性需求減弱影響，但 DRAM 上游對產能與資本支出態度謹慎，預期後續 DRAM 現貨價波動幅度相對有限，但合約價仍有走跌空間。

NAND Flash 則有新產能與市場庫存因素影響，短期內價格估震盪走跌，但價格下降驅動下，手機搭載容量、SSD 平均容量與滲透率都有機會快速提升。

展望本季，威剛強調，第二季為今年外在變數最多的季度，營運谷底已過，雖然第三季記憶體價格轉弱，但公司採高靈活度採購與庫存策略，可保持營運彈性，下半年電競、工控、馬達與控制系統、電動三輪車等產品，也依進度逐步提升出貨量能，有助營運穩定發展。