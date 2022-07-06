宏正6月營收衝上5.02億元年增逾2成 寫歷史次高

宏正 (6277-TW) 今 (6) 日公布 6 月營收，在遞延訂單陸續出貨挹注下，單月營收再度衝破 5 億元大關，達 5.02 億元，月增 19.5%、年增 21.5%，創下歷史次高，展望全年，宏正看好包含智慧製造、產線等應用市場等仍維持強勁的成長動能，下半年傳統產業旺季可期，今年營運將力拚至少與去年持平。

宏正第二季營收達 12.9 億元，季增 4.6%、年增 5.6%，累計今年上半年營收達 25.22 億元，年增 2.9%。

宏正表示，6 月各產品線均維持成長，其中，IT 架構管理解決方案、專業影音產品均較去年同期成長雙位數，年增 17%、15%，若以銷售區域觀察，美洲、歐洲分別較去年同期成長 5%、12%，亞洲地區則受惠產線應用，年增幅高達 38%。

展望今年，宏正認為，雖然上半年受缺料、運輸遞延影響業績，但全年來看，包含智慧製造、產線應用市場等動能續強，加上下半年為傳統產業旺季，對營運並不看淡，全年營運將力拚與去年相當。

在未來發展策略上，宏正說，將聚焦在數位 IP 中央管理趨勢、資安安全與監控風險、智能型會議室等三大應用，今年度也將切入專業音訊、AI 語音等聲音處理，預計第四季再推出專業影音、SOHO 產品。