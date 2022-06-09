威剛5月營收月減3% 看好下半年迎旺季需求

記憶體模組廠威剛 (3260-TW)、十銓 (4967-TW) 今(9) 日同步公告 5 月營收，威剛為 28.06 億元，月減 3.47%，年減 22.79%，看好本季為全年谷底，下半年可望迎來旺季需求；十銓營收為 5.1 億元，月增 13.35%，年減 18.47%。

威剛前 5 月累計營收 154.73 億元，年減 5.26%。威剛指出，消費性需求持續受俄烏戰爭與通膨影響，加上中國封控措施延續至 5 月，導致營收較上月下滑。

不過，威剛強調，第二季為全年營運谷底，待下半年非基本面干擾因素消除，第三季營運將持穩發展，預期第四季需求成長動能可望明顯回溫。

威剛指出，目前華東地區電子產業鏈、貨運物流與零售通路都因解封陸續恢復運作，雖然客戶復工程度不一，但 DRAM 及 NAND Flash 現貨價受衝擊程度已明顯趨緩，加上全球伺服器應用需求強勁、商用電腦訂單增溫，電競需求持續成長，預期短期內記憶體價格跌幅有限。

威剛認為，隨著 DRAM 上游供給持續穩定發展，看好後續 DDR5 出貨量將隨新一代處理器出貨同步提高，擴大消耗 DRAM 產能，有助推升第三季後的 DRAM 價格走勢。

十銓前 5 月累計營收 26.64 億元，年減 15.43%。十銓指出，受美國升息、俄烏戰事、疫情等因素影響，消費性電子消費力轉往民生必需品，記憶體需求也更傾向伺服器、資料中心及車用電子等系統整合應用，將持續投入 AIoT、伺服器整合開發，以滿足 5G 與高效運算相關應用市場需求。