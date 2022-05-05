威剛Q1純益大增逾7倍 每股賺1.82元 看好本季營運落底

記憶體模組廠威剛 (3260-TW) 今 (5) 日公告第一季財報，受惠 DRAM 及 NAND Flash 現貨價先後走揚助攻，稅後純益 4.71 億元，較上季大增超過 7 倍，每股純益 1.82 元。威剛預期，第二季營運可望落底，下半年在半導體供貨吃緊情況舒緩，及利基型產品陸續出貨下，業績看增。

威剛第一季營收 97.95 億元，季增 3.85%，年增 7%，毛利率 15.5%，季增近 5 個百分點，年減 3.6 個百分點，營益率 5.36%，季增 3.48 個百分點，年減 2.57 個百分點；稅後純益 4.71 億元，季增 784%，年減 31.2%，每股純益 1.82 元。

威剛指出，第二季營運雖面臨國際疫情、歐洲政治情勢與全球通膨干擾，但看好下半年半導體供貨吃緊態勢舒緩，PC 出貨可望逐漸回歸健康狀態，電動三輪車、電競與工控產品出貨下半年也將逐步成長。

威剛表示，雖然長三角地區陸續復工，但人力與物流要完全恢復仍需一段時間，預期短期 DRAM 現貨價仍受大環境變動左右，但先前缺貨嚴重的電源管理 IC 及顯示卡，目前供貨狀況緩解，有助 PC 端供給步入常軌，加上伺服器需求穩健增加、下半年 5G 手機出貨將明顯成長，預期第三季記憶體整體需求將明顯成長。

威剛同步公告 4 月營收，受中國疫情停工、物流運輸與實體通路營運停擺影響，加上俄烏戰爭與通膨因素，牽動歐美地區終端需求，單月營收 29.07 億元，月減約 1 成，年減 19.32%；前 4 月累計營收 126.68 億元，年減 0.24%。