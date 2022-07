王品深耕平價小火鍋市場 年底前店數雙倍成長

連鎖餐飲集團王品 (2727-TW) 今 (6) 日宣布新一波展店計畫,旗下最平價的品牌「12MINI 快煮鍋」預計暑期將一口氣新開 9 家新據點至 20 家店,並力拚年底可達 30 家門店,等於光是下半年就要開出近 20 家新據點。

12MINI 快煮鍋主攻平價親民的百元小火鍋市場,王品說明,此品牌從年初開始強化外帶外送服務,於台北小巨蛋、台中公益路推 TO GO 店型試水溫,減少內用席次、增設獨立 TO GO 外帶櫃檯,於 4-6 月疫情升溫期間,外帶外送業績占比高達 75%,業績更較疫情升溫前成長 20-30%,顯示品牌策略成功。

為深耕平價剛需市場,王品規劃 12MINI 快煮鍋將快速展店,目前全台共 11 家門店,預計 7 月開 3 店點、8 月再開 6 家店,以 TO GO 門店為主,而年底前全台上看 30 家,在平價小火鍋市場大餅中,有望快速取得一席之地。

進入暑期後,隨著疫情趨緩、外食需求明顯回溫,王品正加快展店速度,除了 12MINI 快煮鍋,7 月將在台北西門町商圈開出 2 家新店,包括首度推出的韓式料理品牌初瓦,8 月則有青花驕、和牛涮、陶板屋和丰禾台式小館等多個既有品牌也在趕工開店。