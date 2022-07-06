7/6盤前提醒：盤勢重點和操作提醒

行情看法：

三大賣壓減輕，展開超跌的反彈行情，指數空間不大，留意新一波投信認養股

觀盤重點：

1. 7/5(二) 盤勢：盤勢劇烈震盪洗盤，指數一度開高 270 點，盤中翻黑跌百點，尾盤護盤買盤進場，權值回穩，貨櫃拉抬人氣，指數終場上漲 132.1 點，收在 14,349.2 點，成交量增加到 2,622.4 億元，外資賣超 0.72 億元，投信買超 20 億元，融資減少 2.3 億元，櫃買指數 + 1.35%，盤後解盤 https://youtu.be/Jm1E3LApA24

2. 美股盤後：美 2 年 10 年公債殖利率出現倒掛，美元指數衝破 106 元關卡，市場擔憂經濟衰退，美股開低震盪，科技股翻紅撐盤，Nasdaq +1.75%、S&P500 +0.16%、費半 +0.78%，台積電 ADR -1.14%，台指期貨盤後盤 + 43 點（大仁哥評：美股震盪，拖累台股指數整理時間拖長）

3. 重點營收：大立光 (3008-TW) 6 月合併營收 33.93 億元，月增 8%，年增 1%，優於預期，並表示受惠新機出貨，7 月拉貨動能將優於 6 月，臻鼎 - KY(4958-TW)、華通 (2313-TW)6 月營收也同創歷年同期新高，淡季不淡（大仁哥評：Apple iPhone 14 旗艦機備貨數量未有砍單，科技股下半年仍有旺季）

4. 投信賣壓：前波投信高持股 Q2 結帳股，例如：德微 (3675-TW)、新唐 (4919-TW)、漢磊 (3707-TW) 等，昨天再破低點之後尾盤買盤進場拉抬留下影線，電動車仍然趨勢成長，股價超跌之後，已有跌不下去的現象（大仁哥評：投信 Q2 績效太差，Q3 有績效壓力，完整觀念在我昨天 YouTube 盤後解盤說明，留意新一波認養 / 作帳股）

5. 如同近期提醒，短線三大賣壓（外資、投信、融資）趨緩後，台股展開超跌的反彈行情，指數回穩關鍵看外資，觀察電子權值賣壓能否減輕，Q2 投信季底結帳後，Q3 仍要布局新認養股拉抬績效，留意趨勢成長中小型股超跌後拉回守穩買點，更多精選個股，也在我的 Line 和 Telegram 分享。

（本專欄作者為 摩爾投顧 陳昆仁 分析師）

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