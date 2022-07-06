〈焦點股〉電視面板價出現止跌訊號 雙虎股價反攻

7 月部分電視面板報價出現止跌訊號，面板廠產能調控奏效，雙虎今 (6) 日股價持續反彈，友達 (2409-TW) 早盤一度逼近漲停價，最高來到 16.25 元，收復短均，群創 (3481-TW) 也強漲約 9%，但遭遇月線反壓，漲勢逐漸收斂。

集邦旗下 WitsView 公布 7 月上旬面板報價，32、43、55 吋均與上月底持平，報價為 28、55、89 美元，65 吋以上大尺寸則較上月底下跌 3 美元，報價來到 124 美元，跌幅約 2.36%。

集邦研究副總范博毓表示，電視需求仍偏弱，現階段幾乎全尺寸面板都已跌破現金成本，加上面板廠開始進行產能的調控，預估 7 月 55 吋以下尺寸跌幅將明顯收斂。而 32 吋目前仍有部分新興市場需求支撐，加上價格位於底部，因此，與最早跌破現金成本的 50 吋有機會率先止跌持平。

友達 4 日除息交易，每股配發 1 元現金股利，昨天順利完成填息，今天在買盤追捧下，股價一度大漲 9.4%，衝上 16.25 元，收復 5、10 日線，但隨著大盤賣壓出籠，漲幅逐漸縮小至 2% 左右，截至午盤，成交量已超過 10 萬張。

群創預計 7 月 11 日進行除息，每股配發 1.05 元現金股利，今天股價最高來到 12.8 元，漲幅達 8.9%，一舉收復 5、10 日線及月線，午盤成交量激增至 11 萬張以上，但隨著賣壓湧現，漲勢逐漸收斂。

此外，中小尺寸面板廠彩晶 (6116-TW) 同獲買盤青睞，盤中勁揚 7%，股價重回 10 元之上。

電視面板報價出現止跌訊號，上游偏光板廠營運也露出曙光，明基材今天股價勁揚近 5%，重返 30 元關卡，收復短均，誠美材一度回到 10 元之上，上漲約 3%，但賣壓隨之湧現，股價拉回平盤附近整理。

