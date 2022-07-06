〈台股盤中〉賣壓不止昨日反彈全吐回 跌至14085點再寫19個月低點

權王台積電 (2330-TW) 股價欲振乏力，拖累大盤今 (6) 日翻黑，早盤以 14289.67 點開出後，指數短暫收復 14300 點整數關卡，但在電子權值股、金融、航運同步轉弱下，盤中跌逾 250 點，吐回昨 (5) 日漲點，最低跌到 14083 點，再創 19 個月低點。

台積電 ADR 下跌作收，拖累台積電今日股價走勢，早盤以 442 元開出後，股價盤中一度回升至 447.5 元，隨後在賣單調節下股價翻黑走弱；聯電 (2303-TW) 盤中跌幅逾 2%；聯發科 (2454-TW) 同樣是賣單調節標的，盤中也有 1% 以上跌幅。

航運族群今天同樣遭到賣盤調節，貨櫃三雄包括萬海 (2615-TW)、長榮 (2603-TW) 盤中都有 1% 以上跌幅，陽明 (2609-TW) 則在平盤下震盪整理；航空股中的華航 (2610-TW) 今天進行除息交易，盤中股價在平盤上整理，尚未完全填息；長榮航 (2618-TW) 則翻黑，盤中下跌逾 1%。

金融股中指標個股國泰金 (2882-TW) 盤中大跌逾 2%，中信金 (2891-TW)、富邦金 (2881-TW)、華南金 (2880-TW)、台新金 (2887-TW)、永豐金 (2890-TW) 盤中也有 1% 以上的跌幅。

台塑四寶中的南亞 (1303-TW) 今天進行除息交易，每股配發 7.5 元現金股息，現金殖利率將近 10%，但高殖利率卻未獲市場青睞，早盤以 69 元開出後，盤中股價短暫站上 70 元關卡，但隨後不敵賣壓股價翻黑，低點下探 67.1 元。

儘管盤勢持續弱勢整理，但仍有部分個股相對抗壓，倫飛 (2364-TW)、富邦媒 (8454-TW)、晉弘 (6796-TW)、聯傑 (3094-TW) 股價盤中陸續攻上漲停，全訊 (5222-TW)、國光生 (4142-TW)、業旺 (1475-TW)、和康生 (1783-TW) 盤中分別有 7%~8% 漲幅。

整體而言，在通膨壓力罩頂，加上外資持續匯出、新台幣續貶等情況下，台股仍未擺脫熊市，在缺乏權值股表態力挺下，短線反彈主要技術面支撐，在均線空頭排列下，勿躁進搶短。