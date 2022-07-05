金融傳產助攻 台股破底翻漲132點收14349點 高低震盪388點

台股今 (5) 日上沖下洗，早盤強彈超過 270 點，最高衝上 14488 點，但賣壓隨即出籠，大盤快速拉回並翻黑，下探 14100 點，隨著台積電股價回穩，金融、傳產族群也來助攻，終場多方略勝一籌，加權指數上漲 132.14 點或 0.93%，收在 14349.2 點，高低震盪多達 388 點，成交值 2572.58 億元。

櫃買指數終場上漲 2.3 點或 1.35%，收在 173.18 點，成交值 575.53 億元。上市櫃成交值合計 3148.11 億元。

權王台積電今天早盤一度漲至 451.5 元，但賣壓隨即出籠，最低跌至 433 元，呈現多空拉鋸，終場在買盤支撐下，上漲 1.36%，以 446 元作收；鴻海昨 (4) 日除息，每股配發 5.2 元現金股利，今天股價持續走揚，最高來到 103 元，填息率約 38%，緩步邁向填息之路，終場收 102.5 元，漲幅 2.5%。

蘋果傳出 iPhone 14 系列新機大砍單，但遭到分析師、供應鏈駁斥傳聞，蘋概股今天普遍走強，其中光學鏡頭廠玉晶光強漲近 7%，收 368 元，收復短均，國巨、欣興、華通、友達、群創、鴻準、穩懋、TPK-KY 等相關供應鏈也都表現不俗。

金融股今天回神，由富邦金領漲超過 4%，站回 60 元關卡，國泰金也有近 3% 的漲幅，元大金、華南金、彰銀等也獲資金點火。航運股重回買盤懷抱，長榮大漲 6.3%、陽明勁揚 5%，航空雙雄長榮航、華航強漲 4%，慧洋 - KY、四維航、中航、新興等散裝航運股同樣漲勢凌厲。

台塑今天進行除息交易，但股價震盪走低，陷入貼息窘境，終場重挫 5.34%，收在 94 元，四寶股價全面下挫，南亞跌逾 2%，台塑化及台化也挫逾 1%。

紡織股王儒鴻今天除息，早盤開高一度衝到 411.5 元，順利完成填息，但漲勢隨之收斂，終場以平盤作收，紡織股今天吸引資金進駐，聚陽收漲 2.5%，利勤、業旺、南紡、聯發等多檔都表現不俗。

