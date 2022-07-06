賣壓不止 台股重摔363點收13985點 創19個月新低

台股反彈一天後，今 (6) 日持續探底，並摜破萬四大關，為主要亞股中最弱，電子族群委靡不振，金融、台塑集團股跌勢逐漸擴大，拖累加權指數終場大跌 363.69 點或 2.53%，收全場最低 13985.51 點，創 19 個月來收盤新低，成交值 2466.99 億元。

櫃買指數終場下跌 5.4 點或 3.12%，收在 167.78 點，成交值 564.18 億元。上市櫃成交值合計 3031.17 億元。

美股那指、費半周二雙雙走揚，但台積電 ADR 跌逾 1%，續創波段新低，台積電今天再度遭到拋售，股價跌逾 2%，終場收 435 元；晶圓代工二哥聯電也狂挫 4.5%，收 37.15 元，為逾 19 個月來收盤最低點。

其他權值股方面，聯發科、鴻海、日月光投控、廣達、瑞昱、聯詠等均賣壓沉重；矽力 - KY 股票一拆為四，今天起暫停交易，大立光雖下挫逾 2%，但仍守住 1700 元關卡，奪回股王寶座，股后信驊則大跌 5%。不過，統一、中華電、台灣大等防禦型股票仍相對有撐。

金融股今天成為空方狙擊目標，盤中跌勢加重，雙雄富邦金、國泰金重摔逾 3%，中信金、華南金、元大金、永豐金、開發金等也下挫 2-3%。

航運股也無力撐盤，貨櫃三雄股價下跌超過 2%，長榮航、裕民、宅配通、遠雄港等均震盪走跌，不過，慧洋 - KY 上半年繳出亮眼成績單，今天股價逆勢上漲逾 1%。

台塑集團股今天殺聲隆隆，南亞除息股價重挫逾 8%，終場收 67 元，陷入貼息窘境，台塑也重摔逾 7%，失守 90 元大關，台塑化、台勝科、福懋科等也大跌 3-5%。

值得注意的是，7 月部分電視面板報價出現止跌訊號，面板廠產能調控奏效，雙虎今天股價強勢反彈，友達一度逼近漲停價，最高來到 16.25 元，群創早盤也強漲約 9%，但終場不敵大盤賣壓，漲幅縮小至 1% 以內。