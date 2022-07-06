〈台股盤前〉跌深+籌碼面改善 可望止跌整理拚反彈

美股在科技股拉抬下，尾盤跌幅收斂，四大指數僅道瓊收跌，法人則認為，台股目前已經跌深，加上籌碼面狀況持續改善，接下來可望止跌展開一波反彈整理。

美股四大指數周二開盤重挫，但在科技股帶動下，那指上漲 194.39 點或 1.75% 收 11,322.24 點；費半漲 19.2 點或 0.78% 收 2,477.6 點；標普漲 6.06 點或 0.16% 收 3,831.39 點；道瓊雖然收跌 129.44 點或 0.42%，來到 30,967.82 點，但跌點也較盤中 600 點明顯收斂。

台股昨日盤中高低震盪多達 388 點，尾盤拉抬後上漲 132 點，收在 14,349 點，成交金額 2,572 億元，其中，三大法人買超 61.73 億元，呈土洋對作，外資雖然連 6 賣，但昨日僅小幅賣超 2.58 億元；投信買超 19.97 億元、連 8 買；自營商也買超 44.34 億元。

法人認為，雖然目前市場還是觀望全球景氣、通膨、升息以及產業基本面雜音等，但就台股目前而言，股價已經大幅下跌反應，加上融資斷頭賣壓大舉出籠後，浮額獲大幅清洗。

以技術面來看，法人認為，目前與季線之負乖離大，且外資賣壓又有趨緩現象，除非出現預期之外的更大利空，否則台股短線上展開一波跌深反彈的機率應相當高。