95年保護期屆滿 迪士尼2024年將失去米老鼠版權

迪士尼 (DIS-US) 正面臨失去其一些最受歡迎角色的專利權風險，其中包括被稱為該品牌長期吉祥物的卡通人物米老鼠。

米老鼠的標誌最初創作於 1928 年 10 月 1 日。被創作出來近 95 年後，將在 2024 年進入公有領域。

根據美國版權法，95 年是匿名或偽匿名的藝術作品受到保護的時間長度。

但是，即使版權過期，但仍有一些限制。

加州大學洛杉磯分校法學院紀錄片法律小組副主任梅達 (Daniel Mayeda) 向英國《衛報》解釋：「任何人都可以使用最初創建的米老鼠角色來創造自有米老鼠故事或與該角色有關的故事。」「但如果這樣做會讓人們聯想迪士尼，這也是因為它們長期以來一直在投資這個角色，那麼理論上，迪士尼可能會說這侵犯了它的版權。」

米老鼠首次出現在黑白卡通威利號汽船時，採用同步配音，讓音樂和音效與螢幕上的動作相對應，成為動畫的先驅。

梅達解釋，自從米老鼠第一次出現以來，多年來肯定已經發生了變化，但卻是 1928 年的第一代版權將被剝奪。

即使如此，迪士尼仍將保留其對電影或藝術作品的任何未來變化的版權，直到正式達到 95 年大關。

其他迪士尼角色已經進入公共領域，包括小熊維尼。

梅達警告，在根據舊角色創作新作品時最好不要越界。

如果大眾誤以為某部作品與迪士尼有關，則可能會產生重大的法律後果。

梅達說，「迪士尼基本上可以說是永久擁有商標，只要它們繼續使用商標上的各種東西，無論是單詞、短語、角色還是其他任何東西。」