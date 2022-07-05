我6月外匯存底連2升至5489.63億美元 外資匯出逾50億美元

台灣央行今 (5) 日公布我國 6 月底外匯存底為 5489.63 億美元，較上月底續增 1.09 億美元，呈現連 2 增，央行外匯局長蔡烱民表示，此主要是反映外匯存底投資運用收益、以及主要貨幣兌美元匯率變動；不過，外資 6 月加計盈餘匯出後的淨匯出仍超過 50 億美元。

蔡烱民說明，6 月受美元走強影響，有幾個交易日匯市波動較大才有進場調節，但就全月來看調節金額並不大。

據金管會統計，外資 6 月匯出 25.37 億美元，而央行統計，考慮盈餘匯出後，外資 6 月匯出 51.89 億美元，合計自 3 月以來外資含盈餘匯出已逾 260 億美元。

而 6 月底外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新台幣存款餘額共折計 5293 億美元，較上月一口氣下滑 997 億美元，約當外匯存底 96%，也較上月大減 19 個百分點，此主要是反映台股 6 月跌幅較大，外資持有股票市值減少。

蔡烱民認為，儘管美元一年多來一路走強，使新台幣相對受到影響，但比起其他非美貨幣，新台幣仍相對強勢，進入 6 月後，非美貨幣貶幅也見緩和。

觀察各國外匯存底，中國最新統計至 5 月底來到 3.1278 兆美元，月增 81 億美元，日本來到 1.2045 兆美元，月增 91 億美元，瑞士 9647 億美元，月增 113 億美元，香港為 4504 億美元，月增 34 億美元，南韓為 4145 億美元，月減 89 億美元，新加坡為 3355 億美元，月減 199 億美元；而印度至 6 月 24 日來到 5292 億美元。