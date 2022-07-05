愛普*6月營收5.69億元 攀今年來新高

記憶體矽智財供應商愛普 *(6531-TW) 今 (5) 日公告 6 月營收 5.69 億元，受惠 ioT 客製化產品設計專案增加，營收月增 15.15%，年減 5.09%，寫今年來新高；第二季營收 15.4 億元，季減 0.3%，年減 5.75%；前 5 月累計營收 30.86 億元，年增 7.86%。

愛普 * 認為，雖然下半年有不確定因素存在，但 IoT 應用長期成長趨勢無虞，AI 事業生態鏈逐漸成熟，市場需求漸增。

愛普 * 6 月宣布加入 UCIe(Universal Chiplet Interconnect Express) 產業聯盟，為台灣 IC 設計廠中首批加入的企業，愛普表示，將積極參與 UCIe 產業聯盟，與其他成員共同致力於 UCIe 1.0 版本規範和新一代 UCIe 技術標準研究與應用，一同創建更健全的小晶片系統 (chiplet) 生態系。

愛普 * 現有產品事業可分為 IoT 及 AI 事業部，看好未來 5 年物聯網市場將持續成長，AI 事業部則瞄準龐大 AI、HPC 等高頻寬需求商機。

愛普 * 在設計階段，對客戶進行 VHMTM (Vey High-bandwidth Memory) 授權。在量產階段，則透過晶圓銷售獲取收益，由於 AI 業務毛利率高，隨著營收占比持續提升，有利產品組合優化。